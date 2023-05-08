خبراء يشاركون 5 طرق لتمييز حالة الخرف!

يمكن أن تكون زلات الذاكرة وخلط الكلمات والصعوبة في التركيز جزءا طبيعيا من الشيخوخة، لكنها يمكن أن تكون أيضا علامة على الخرف.

بالإضافة إلى فقدان الذاكرة، يمكن أن يؤثر الخرف أيضا على الطريقة التي يتحدث بها الشخص ويفكر ويشعر ويتصرف.

وتحدثت MailOnline إلى خبراء من Dementia UK وجمعية Alzheimer لتحديد كيفية معرفة أعراض الحالة بصرف النظر عن علامات الشيخوخة العادية.

الذاكرة

تعد زلات الذاكرة مصدر إزعاج يؤثر على الجميع في مرحلة ما.

لكن الخبراء يقولون إن تواترها وشدتها علامات رئيسية على ما إذا كان يمكن أن تكون من أعراض الخرف.

وتشمل العلامات الشائعة للشيخوخة نسيان شيء تم إخبارك به منذ فترة، أو وضع أشياء في غير مكانها مثل هاتفك المحمول من وقت لآخر أو أخذ وقت أطول لمهام جديدة، مثل كيفية إعداد واستخدام جهاز جديد.

وقال بول إدواردز، مدير الخدمات السريرية في Dementia UK، لـ MailOnline، إن العلامات المحتملة للخرف تشمل "الضياع في منازلهم" أو "الخروج في أماكن مألوفة للغاية والضياع مرة أخرى".

وأضاف: "وهذا عادة شيء مختلف تماما عما كان عليه الشخص من قبل، إنه شيء مختلف جدا ومميز للغاية".

وقالت جاينا إنجنير، مديرة خدمات المعرفة في جمعية Alzheimer، لـ MailOnline: "يمكن أن تكون مشاكل الذاكرة أو التفكير علامة مبكرة على الخرف. ومع ذلك، مع ازدياد انشغال الحياة، يمكن أن تكون أيضا علامة على الشعور بالتوتر أو التقدم في السن. يمكن أن يبدأ الكثير منا في نسيان التفاصيل التي قيل لنا منذ فترة. لكن الشخص المصاب بالخرف غالبا ما ينسى الأشياء التي قيلت له للتو. وقد يسألون نفس السؤال مرارا وتكرارا، مثل "هل الأبواب مقفلة؟" أو "في أي وقت سنغادر؟"".

ويمكن أن تشمل أيضا وضع الأشياء في أماكن غير معتادة أيضا.

وأضافت إنجنير: "بالنسبة لشخص مصاب بالخرف، فإن المهام المألوفة التي قام بها طوال حياته - مثل ارتداء الملابس أو تصفح القنوات التلفزيونية للعثور على الصابون المفضل لديه - قد تبدأ في الصعوبة. قد يفقد أيضا القدرة على تنفيذ المهام بالترتيب الصحيح، مثل محاولة طهي المعكرونة على الموقد قبل وضع الماء فيها".

وأشارت إلى أنه لكي يشخص الطبيب شخصا مصابا بالخرف، يجب أن يكون فقد ذاكرته أكثر تواترا وأن يكون له تأثير كبير على الحياة اليومية.

وقال إدواردز: "عندما نتحدث إلى العائلات، فإنهم يميلون إلى ملاحظة التغيير في الأشياء لمدة ستة أشهر، عادة، قبل أن يذهبوا إلى الطبيب العام. ولا يبدو أنها تختفي، ويبدو أنها تزداد سوءا قليلا".

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اللغة

ليس من غير المألوف أن تكافح للعثور على الكلمات المناسبة لقولها أو تواجه مشكلة في مواكبة المحادثات.

قالت إنجنير: "قد تكون هناك أوقات أثناء المحادثة حيث تشتت انتباهك أو تبدأ في تقسيم المناطق - في حين أنها قد تترك وجهك محمرا بعض الشيء، إلا أنها ليست بالضرورة علامة على أن هناك شيئا خاطئا. ولكن إذا نسيت باستمرار أسماء الأشياء الشائعة، وكثيرا ما تكافح للعثور على الكلمة الصحيحة أو تفقد مسار ما يقوله شخص ما بسرعة، فقد تكون هذه علامات على الخرف".

وقال إدواردز: "حيثما كان شخص ما سيستمع ويشارك ويحاول أن يكون منطقيا، تختفي هذه القدرة أحيانا أو تزداد سوءا بمرور الوقت".

وأضاف: "صعوبة العثور على الكلمات سمة قوية جدا لدى بعض الأشخاص المصابين بالخرف. ستجد أشخاصا يصفون موقفا أو شيئا أو حيوانا أو شيء من هذا القبيل بكلمة مختلفة".

المزاج والسلوك

لا أحد يتوقع أن يشعر بالإيجابية طوال الوقت.

ولكن إذا بدأ شخص ما في أن يصبح سريع الانفعال أو يعاني من ارتفاعات وانخفاضات شديدة، فقد تكون هذه علامات على الخرف.

وقالت إنجنير: "يمكن أن تؤدي أعراض الخرف إلى انسحاب الشخص أكثر من العمل أو الأصدقاء أو العائلة. الخرف يجعل التفاعل الاجتماعي مع الآخرين أكثر صعوبة وإرهاقا، ويمكن أن يؤثر أيضا على ثقة الشخص بشدة".

وأضافت أنه نظرا لأنه يصبح من الصعب متابعة المحادثات، "خاصة في البيئات الصاخبة"، فقد يكون من المغري لمن يعانون من الخرف البقاء في المنزل.

وقال إدواردز لـ MailOnline إن السلوك غير المعتاد الذي يحدث خارج السياق، على سبيل المثال بين أولئك الذين كانوا خجولين في السابق يفقدون هذا الفلتر، أو يغادرون المنزل في وقت متأخر من الليل في البرد دون انتزاع معطفهم وأحذيتهم، هي أيضا علامات محتملة.

وأضاف أن الناس غالبا ما يشعرون بالإحباط تجاه أنفسهم ومع الآخرين "لأنه من الصعب جدا الوصول إلى نفس العالم مثل الآخرين. لذلك نرى الناس يغضبون ويحبطون ويضطربون بسبب عدم قدرتهم على العمل بالطريقة التي اعتادوا القيام بها".

الرؤية

أظهرت الدراسات الحديثة أن المشاكل الصحية في العين يمكن أن تزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بالخرف.

ويمكن أن يواجه المصابون بالخرف صعوبة في معالجة الألوان المختلفة وتمييزها، ما يتسبب في إساءة تفسير الأنماط والانعكاسات.

وقالت إنجنير: "هذا لأن عينيك ترسل رسائل إلى عقلك حتى يمكنها مساعدته على فهم ما يراه، لكن الخرف يتسبب في تشويه هذه الرسائل من العين إلى الدماغ".

وقال إدواردز: "غالبا ما يواجه الناس صعوبات في أشياء مثل الأرضيات اللامعة حقا، حيث يوجد القليل من الوهج، وهناك القليل من الصورة العاكسة التي يمكن أن تبدو أحيانا مثل الماء. في كثير من الأحيان بالنسبة للأشخاص المصابين بالخرف، عندما يجلسون ويتناولون وجبة، قد لا يرون كل شيء، ولكن فقط ما يصل إلى نصف الطبق".

ويمكن أن تسبب أنواع معينة من الخرف أحيانا الهلوسة أو رؤية أو سماع أو شم أشياء غير موجودة.

التركيز واتخاذ القرار

في بعض الأحيان، يعد اتخاذ القرارات دون التفكير الكامل فيها، أو صعوبة القيام بالعديد من المهام في وقت واحد، من العلامات الشائعة للشيخوخة.

لكن العثور على نفسك في مكان مألوف أو عدم القدرة على العثور على طريقك إلى المنزل، قد يشير إلى علامات محتملة للخرف.

وقال إدواردز: "في بعض الأحيان، يمكن أن تتغير قدرة الأشخاص المصابين بالخرف، لذا فإن قدرة الناس على فهم شيء ما وإصدار حكم بشأنه قد تكون محدودة بدرجة أكبر".

وأضافت إنجنير: "إذا وجد أي شخص أنه يتخذ الكثير من القرارات دون التفكير فيها - إما لأنه لا يمكنه معالجة المعلومات كما اعتاد أو لأن شخصيته يبدو أنها تغيرت كثيرا بسرعة - فقد يكون الأمر كذلك. علامة على أنهم بحاجة لرؤية طبيبهم لإجراء الفحص. التراجع في القدرة على اتخاذ قرارات مستنيرة ودقيقة يمكن أن يكون له عواقب وخيمة حقا على الشخص ومن حوله، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمال أو السلامة الشخصية".

المصدر: ديلي ميل