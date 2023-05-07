5 أخطاء شائعة في النظام الغذائي يرتكبها الأشخاص في الأربعينيات من العمر

إذا كنت تبحث عن مكملات غذائية بدلا من الأطعمة المغذية على أمل تعزيز صحتك، فقد يكون الوقت قد حان للتغيير، وفقا لأحد الخبراء.

وبين العمل المتناغم والحياة الأسرية، يمكن أن تكون الأربعينيات فترة مزدحمة للغاية، ما قد يعني أن نظامك الغذائي يحتل المرتبة الثانية.

ومع ذلك، أكد روب هوبسون، خبير التغذية والمستشار المسجل في Healthspan، على أهمية اتباع أسلوب حياة صحي حتى خلال هذه الفترة.

ومن التغذية غير السليمة إلى المكملات "غير المدروسة"، شارك الخبير الأخطاء الخمسة الشائعة التي يرتكبها الناس في كثير من الأحيان.

تفادي وجبات

قال هوبسون: "تخطي الوجبات أمر شائع في الأربعينيات ولكنه قد يضر بالصحة. في دراسة أجريت على 24011 بالغا فوق سن الأربعين، كان تناول وجبة واحدة فقط يوميا مرتبطا بارتفاع مخاطر الوفاة. ويمكن أن يؤدي عدم تناول وجبات منتظمة إلى حدوث اختلالات في نسبة السكر في الدم وتعزيز زيادة الوزن والتأثير على مزاجك".

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علاوة على ذلك، قد يعني نقص الطعام أيضا أنك لا تحصل على العناصر الغذائية الكافية التي يمكن أن تؤثر على "العديد من الجوانب المختلفة" لصحتك، وفقا للخبير.

عدم تناول ما يكفي من البروتين

يعتبر البروتين اللبنة الأساسية لعضلاتك، وهو ضروري أيضا للحفاظ على كتلة العضلات، والتي تنخفض بشكل طبيعي مع تقدمك في العمر.

وقال هوبسون: "عدم الحصول على ما يكفي من البروتين يمكن أن يؤدي إلى فقدان كتلة العضلات، ما يجعل أداء الأنشطة اليومية أكثر صعوبة ويزيد من مخاطر السقوط والكسور على المدى الطويل".

ويحتاج معظم البالغين إلى حوالي 0.75 غرام من البروتين لكل كيلوغرام من وزن الجسم يوميا، وفقا لمؤسسة القلب البريطانية.

ومن البيض إلى الدواجن والمكسرات إلى منتجات الألبان، هناك العديد من المصادر الرائعة للعناصر الغذائية الرئيسية.

عدم الحصول على ما يكفي من الألياف

قال هوبسون: "الألياف ضرورية للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي، وتنظيم مستويات السكر في الدم، وتعزيز الشبع. كثير من الأشخاص في الأربعينيات من العمر لا يحصلون على ما يكفي من الألياف، ما يؤدي إلى الإمساك وزيادة الوزن وزيادة خطر الإصابة بحالات صحية مزمنة مثل أمراض القلب والسكري".

ولزيادة كمية الألياف التي تتناولها، اختر من الأطعمة مثل الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات والبقوليات، مثل الفاصوليا أو العدس أو الحمص.

الاعتماد على الأطعمة المصنعة

يمكن أن يجعلك الإجهاد وقيود الوقت تصل إلى الأطعمة سهلة التحضير أو الأطعمة الجاهزة التي عادة ما تكون فائقة المعالجة.

وقال هوبسون: "في حين أنها قد توفر الراحة، إلا أنها عادة ما تكون عالية في السعرات الحرارية والدهون غير الصحية والصوديوم والسكريات المضافة. ويمكن أن تساهم هذه الأطعمة في زيادة الوزن والالتهابات والحالات الصحية المزمنة، والتي تشكل مصدر قلق صحي مع تقدمك في العمر".

لذلك، من الضروري السعي للحصول على نظام غذائي متوازن وصحي مليء بالأطعمة الكاملة والفواكه والخضروات.

مكملات مدروسة

قال هوبسون: "غالبا ما يبحث الأشخاص في الأربعينيات من العمر عن حبة سحرية أو علاج سريع لتحسين صحتهم، عادة من خلال المكملات. اختيار المكملات ذات الصلة بالعمر والتي تستهدف شكاوى صحية محددة سيكون أكثر فعالية من مجرد تناول حفنة من أي شيء".

وأوصى خبير التغذية باستخدام الستيرولات النباتية لأولئك المهتمين بشأن الكوليسترول والمغنيسيوم لمعالجة التعب والقلق.

المصدر: إكسبريس