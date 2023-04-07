خبير روسي: لا يوجد شباب خالد وللإنسان عمر لا يمكن تجاوزه

قال أخصائي الأمراض المعدية الروسي، سيرغي ريابوف إن الخرف ناجم عن تصلب الشرايين في الأوعية الدماغية. ووصف العمليات التي تؤدي إلى الخرف بأنها لا رجعة فيها.

وقال سيرغي ريابوف أخصائي الأمراض المعدية، في مقابلة مع موقع NEWS.ru الإلكتروني الروسي إن الخرف ناجم عن إحدى العمليات التي لا رجعة فيها في جسم الإنسان، وهي تكوّن الكوليسترول مع احتمال تطور تصلب شرايين الدماغ لاحقا.

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وأشار الخبير إلى أن الجهاز الدموي يتوقف عن التعامل مع إمداد الخلايا بالأكسجين على خلفية تصلب الشرايين في الأوعية الدماغية.

وأوضح أن أوعية الدماغ لا تتكيف مع وظيفتها، ولا تنقل الكمية المطلوبة من الدم إلى القشرة الدماغية بسبب تصلب الشرايين. هكذا يظهرالخرف. وقال الاختصاصي "إنه أمر سيئ عندما يكون الشخص بصحة جيدة، ويكون نشاطه العصبي العالي عديم الفائدة"، مشيرا إلى أن عملية تكوين الكوليسترول لا رجعة فيها.

وقال ريابوف أيضا إن من المستحيل التحدث عن شباب أبدي وخلود، لأن عمليات الموت والشيخوخة متضمنة في الجينات البشرية، والحد الأقصى لمتوسط ​​العمر المتوقع الذي تم تصميم جسم الإنسان من أجله هو 160 عاما.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا