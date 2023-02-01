غينسبورغ: لقاح "كوفيد-19" آمن للأطفال الذين أعمارهم 6-11 عاما

أعلن ألكسندر غينسبورغ مدير مركز "غماليا" لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة، أن التجارب السريرية للقاح ضد كوفيد-19، المخصص للأطفال الذين أعمارهم 6-11 عاما، أظهرت أنه آمن كليا.

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ويقول في تصريح لوكالة تاس الروسية للأنباء: "اللقاح آمن تماما وفعاليته عالية كفعالية اللقاحات السابقة".

ويؤكد غينسبورغ، أن نتائج الاختبارات السريرية للقاح كانت جيدة.

الاسم التجاري لهذا اللقاح، وفقا لسجل الأدوية الحكومي، هو Gam-covid-vak-d ويتكون من جرعتين أيضا ومخصص للوقاية من عدوى الفيروس التاجي المستجد.

المصدر: تاس