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طريقة لتقليل احتمال الإصابة بالإنفلونزا مئة مرة

الصحة

طريقة لتقليل احتمال الإصابة بالإنفلونزا مئة مرة
Sputnik
صورة تعبيرية
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أعلن الدكتور فلاديمير بوليبوك، أخصائي أمراض المناعة والحساسية، أنه إذا ارتدى الجميع الكمامات، يمكن تخفيض الإصابة بالإنفلونزا بـنسبة 100 مرة.

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ووفقا له، إذا كان الشخص يتمتع بصحة جيدة وغير مطعم، فإن ارتداء الكمامة سيخفض احتمال إصابته بالعدوى بحوالي 20 مرة. وإذا كان المصاب بالإنفلونزا يرتدي الكمامة، فإن احتمال انتقال العدوى منه إلى الآخرين تنخفض بمقدار خمس مرات.

ويقول: "إذا كانت أنوف المصابين والأصحاء مسدودة، فإن احتمال انتقال العدوى ينخفض 100 مرة". أي لن تنتقل من المصاب إلى السليم. لذلك ينصح بارتداء الكمامات.

المصدر: لينتا. رو

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