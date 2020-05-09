لماذا ينبغي الاستمرار في ارتداء الكمامات؟

أعلن البروفيسور ألكسندر غوريلوف، أخصائي الأمراض المعدية، نائب مدير مركز الأوبئة للشؤون العلمية، أن ارتداء الكمامات هو أحد التدابير الأساسية الذي يمنع الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

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وقال الخبير الروسي، إنه يؤيد ويقيم إيجابيا فرض نظام ارتداء الكمامات، لأن 60% من المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد لا تظهر عليهم أعراض المرض ولكن يمكنهم إصابة الآخرين بالمرض خلال الحديث معهم أو السعال والعطس. لذلك تبقى الكمامة الوسيلة الوحيدة التي يمكن استخدامها لمنع انتشار الوباء.

واضاف موضحا، "الكمامات مختلفة جدا. فهناك كمامات التنفس الطبية التي يستخدمها الأطباء والعاملين في مجال الطب والأشخاص الذين يقومون برعاية المصابين بفيروس كورونا المستجد. وهناك كمامات لحماية الممرات التنفسية العليا والأغشية المخاطية، التي يجب تبديلها كل ساعتين".

وأشار الخبير، إضافة لهذا، تحمي هذه الكمامات من انتقال العدوى، حيث يلمس الإنسان وجهه خلال اليوم 90-350 مرة، أي يمكن أن تنتقل العدوى عن طريق لمس أي شيء مصاب، ومن ثم لمس الوجه. لذلك تبقى الكمامة ضرورية لمنع انتقال العدوى وخاصة في الأماكن المغلقة وفي وسائط النقل وعند عدم الالتزام بمسافة فاصلة عن الآخرين في الشارع مثلا.

ويضيف الخبير، بما أنه لا يوجد إلى الآن لقاح مضاد لهذا الفيروس وأدوية لعلاج المرض، وتدابير صحية بديلة، لذلك يجب ارتداء الكمامات وعدم الاكتفاء بغسل اليدين بالماء والصابون، بل وغسل جوف الأنف أيضا، لأن هذا يساعد على تخفيض خطر الإصابة.

المصدر: نوفوستي