طبيبة تكشف فوائد غير متوقعة للنبيذ الساخن

أعلنت فيكتوريا يليسييفا، أخصائية الغدد الصماء وخبيرة التغذية الروسية، أن لمشروب النبيذ الساخن تأثيرا مضادا للاكتئاب.

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وتشير الخبيرة، إلى أن مشروب النبيذ الساخن "mulled wine" (مشروب يصنع من النبيذ الأحمر درجة حرارته 70-80 درجة مئوية، مضاف له السكر أو العسل وفواكه وتوابل واعشاب مختلفة) له خصائص مضادة للاكتئاب بفضل المواد المضافة إليه. كما ان هذا المشروب يساعد على تخفيض مستوى ضغط الدم ويحسن الشهية. بالإضافة غلى ذلك له خصائص مضادة للبكتيريا، ويساعد على الحفاظ على مرونة الأوعية الدموية.

ووفقا لها، ولكن يجب ألا ننسى انه يحتوي على السكر أو العسل، اي يحتوي على سعرات حرارية عالية.

وتقول: "يجب ألا ننسى أن هذا المشروب يحتوي على السكر أو العسل، وبالتالي هو مشروب عالي السعرات الحرارية".

وتنصح كل من يعاني من السمنة أو مرض السكري، بالتقليل من تناول هذا المشروب.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"