فوائد غير متوقعة للنبيذ الأحمر

أعلن علماء من بريطانيا وبلجيكا، أن النبيذ الأحمر يؤثر إيجابيا في نبيت الأمعاء والوزن ويساعد على تخفيض مستوى الكوليسترول "الضار".

نشر علماء كلية لندن الملكية وزملاؤهم من بلجيكا على موقع الكلية، الاستنتاجات التي توصلوا إليها خلال التجارب التي أجروها بمشاركة زهاء 3000 شخص من بريطانيا والولايات المتحدة وهولندا، حيث درس الباحثون خلالها تأثير المشروبات الكحولية – النبيذ الأحمر والنبيذ الأبيض والجعة وغيرها في جسم الإنسان، مع الأخذ بالاعتبار العمر والوزن والنظام الغذائي والخصوصية الاجتماعية والاقتصادية للمشتركين فيها.

واتضح للباحثين، أن تناول النبيذ الأحمر له تأثير إيجابي في نبيت الأمعاء والبكتيريا المعوية المفيدة، وهذا مؤشر جيد للصحة. وفقا للباحثين، يمكن تفسير هذا بوجود كمية كبيرة من البوليفينول في النبيذ الأحمر التي هي مواد كيميائية تعمل كوقود للأحياء المجهرية ولها خصائص مضادة للأكسدة.

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تشير الدكتورة كارولين لي روي، إلى أنه "منذ زمن بعيد تعرف فوائد للنبيذ الأحمر، لا يمكن تفسيرها، للقلب، بيد أن هذه الدراسة تبين، أن تناوله باعتدال له علاقة بنبيت الأمعاء".

علاوة على هذا، أظهرت نتائج الدراسة، أن النبيذ الأحمر يساعد في الحفاظ على الوزن وتخفيض مستوى الكوليسترول "الضار" في الدم.

ووفقا للدكتورة لي روي، إنه يكفي تناول النبيذ الأحمر باعتدال مرة واحدة خلال أسبوعين للشعور بفائدته .

المصدر: نوفوستي