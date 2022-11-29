طبيب روسي يوضح لماذا لا تساعد مضادات الحيوية

تعتبر مقاومة مضادات الحيوية مشكلة صحية عالمية. فقد توقف عمليا مفعول هذه الأدوية, لذلك أصبح من الصعب علاج المرضى.





ويشير الدكتور الكسندر مياسنيكوف، في برنامج تلفزيوني، إلى أن 700 ألف شخص يموتون سنويا في العالم بسبب عدوى مسببات الأمراض المقاومة لمضادات الحيوية. فما خطورة هذه المقاومة لمضادات الحيوية؟

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مضادات الحيوية- مواد تحارب الكائنات الحية المجهرية- البكتيريا والفطريات، حيث تقضي عليها أو تمنع تكاثرها.

ومقاومة مضادات الحيوية هي مقاومة بعض الكائنات الحية المجهرية للأدوية المضادة للبكتيريا. وقد فقد العديد من مضادات الحيوية، التي استخدمت بنشاط من قبل، فعاليتها في الوقت الحاضر - وأصبح بإمكان البكتيريا أن تكبح مفعولها حتى تحييدها تماما.

ويضيف مياسنيكوف أن العامل الرئيسي المسبب لتطور مقاومة البكتيريا لمضادات الحيوية، هو استخدامها في أحيان كثيرة دون داع. فمثلا عادة ما تستخدم مضادات الحيوية في علاج الانفلونزا والعدوى الفيروسية التنفسية الحادة، التي تكون فيها مضادات الحيوية غير فعالة.

ويقول: "لا يعالج التهاب الشعب الهوائية بمضادات الحيوية. وكذلك "كوفيد-19"، وعموما لا تعالج العدوى الفيروسية بمضادات الحيوية. كما لا تفيد مضادات الحيوية في علاج العدوى الميكروبية دائما".

ويضيف، يتناول الكثيرون مضادات الحيوية بصورة غير صحيحة في علاج المرض، حيث لا يهتمون بالجرعة وطريقة العلاج، ما يؤدي إلى عدم وصول الدواء إلى التركيز المطلوب في الدم. لذلك بعض البكتيريا تبقى حية وتصبح مقاومة لها.

والمشكلة الأخرى، هي أن الأطباء يصفون مضادات الحيوية لعلاج أي مرض معدٍ دون معرفة السبب. بالإضافة إلى هذا، يصف بعض الأطباء أدوية واسعة الطيف تؤثر في أنواع مختلفة من مسببات الأمراض.

ويضيف، والمشكلة الأخرى التي تساهم في تطور مقاومة البكتيريا، هي استخدام مضادات الحيوية على نطاق واسع في الزراعة وصناعة الأغذية.

المصدر: فيستي. رو