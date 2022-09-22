علماء يطورون علاجا ثوريا جديدا يمكنه محاربة البكتيريا المقاومة للأدوية!

طور علماء دواء رائدا يمكن أن يحل مشكلة البكتيريا المقاومة للأدوية - وينقذ أكثر من مليون شخص على مستوى العالم كل عام.

ونشرت Peptilogics، وهي شركة للتكنولوجيا الحيوية في بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا، نتائج التجارب لعقارها الجديد PLG0206 الأسبوع الماضي تظهر أنه يمكن أن يقضي على العدوى المقاومة للأدوية في كل من بيئة المختبر والحيوانات. والأهم من ذلك، أنها لم تحفز البكتيريا على التحور بطريقة تؤدي إلى اكتساب المزيد من المقاومة.

وفي حين أنه لا يزال الطريق طويلا لعلاج العدوى المقاومة للأدوية لدى البشر، يأمل العلماء أن يكونوا اتخذوا خطوة أولى حاسمة في إيجاد حل لإحدى الأزمات الطبية الناشئة في العالم.

وظهرت عدوى المضادات الحيوية في العقود الأخيرة بسبب الإفراط في استخدام الأدوية قرب مطلع القرن. ويتوقع الخبراء أن تتسبب الأمراض في وفاة 50 مليون شخص على مستوى العالم قبل عام 2050، وهي مسؤولة حاليا عن أكثر من مليون حالة وفاة كل عام.

وفي وقت سابق من هذا العام، حذرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) من أن انتشار هذه الأمراض ارتفع خلال جائحة "كوفيد-19".

ويعد PLG0206 دواء مضادا للميكروبات يستهدف على وجه التحديد العدوى المقاومة للمضادات الحيوية التي ظهرت في العقود الأخيرة. إن ببتيد مصمم باستخدام سلسلة من الأحماض الأمينية. ويشيع استخدام هذه الأنواع من الأدوية في الطب.

وتم استخدام مضادات الميكروبات لسنوات، حيث تندرج المضادات الحيوية نفسها في نفس فئة الأدوية.

إقرأ المزيد

وهناك مشكلة نشأت وهي أن البكتيريا والفطريات شديدة المراوغة ويمكن أن تتحور بطرق تجعلها مقاومة الدواء المصمم لمكافحتها.

وأدى ذلك إلى ظهور عدوى خطيرة مثل Acinetobacter المقاوم للكاربابينيم وC. Auris. وفي حين يمكن السيطرة على أعراض هذه العدوى من قبل المسؤولين، لا توجد علاجات فعالة معروفة.

وأدى هذا إلى البحث في العثور على فئات جديدة من الأدوية التي لا تحارب فقط هذه العدوى المقاومة، ولكن أيضا تفعل ذلك بطريقة لن تدفعها إلى مزيد من التطور.

وظهرت خيارات أخرى في السنوات الأخيرة، ولكن غالبا ما يُعتقد أنها سامة للإنسان أو غير فعالة بما يكفي لتكون جديرة بالمتابعة.

ويعد PLG0206 مستساغا للبشر، وفي حين أنه قوي للغاية، إلا أنه ليس كذلك لدرجة أنه يشكل خطرا عليهم. ويمكن أن يصل الدواء أيضا إلى الكلى، حيث يتم استقلابه لتحقيق أقصى قدر من الفعالية.

واختبر الباحثون العقار أولا في بيئة معملية. وعثر على PLG0206 ليكون قادرا على محاربة الالتهابات في خلايا دم الأغنام.

ثم تقدم إلى الحيوانات. وفي اختبار للأرانب التي تم زرعها بأجهزة معدنية مشتركة غالبا ما تسبب العدوى للإنسان، كان الدواء قادرا على منع تشكل التجمعات البكتيرية في 75% من الحالات.

وللمقارنة، نفق كل أرنب عولج بمضاد حيوي شائع نتيجة للعدوى.

وكان الدواء أيضا قادرا على علاج الفئران من الإشريكية القولونية، ولم يتم العثور على بقايا للعدوى عندما تم إجراء تشريح للجثة في وقت لاحق على القوارض.

وفي يوليو الماضي، حصل العقار على الموافقة على برنامج المسار السريع لإدارة الغذاء والدواء، والذي يمكن أن يبسط عملية المراجعة إذا تم تقديم البيانات إلى المنظمين للموافقة عليها.

ومع ذلك، قد يكون هذا التقديم بعيدا جدا، حيث إن التجارب البشرية على عقار يستخدم PLG0206 كعنصر نشط لم تبدأ بعد.

المصدر: ديلي ميل