مغردون يستذكرون كلمات محمد بن سلمان و"فخر العرب" يتصدر "تويتر بعد فوز السعودية على الأرجنتين

أثار فوز منتخب السعودية على منتخب الأرجنتين، 2-1 في مباراة جمعتهما ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة في مونديال قطر، مفاجأة كبيرة، وتصدر هاشتاغ فخر العرب موقع "تويتر".

وأعرب المغردون عبر "تويتر" عن فخرهم وفرحتهم بما حققه المنتخب السعودي، وتم نشر صور للمنتخب السعودي، مرفقة بعبارة "فخر العرب".

مبروووك منتخابنا العربي السعودي انتم اليوم فخر العرب pic.twitter.com/Nekzj0kxkw — محمد الوكيل (@tatim2882) November 22, 2022

كما أعاد المغردون نشر ما قاله ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للمنختب قبل السفر إلى قطر، وقد طالبهم بـ"الاستمتاع" في المباريات، وأن يلعبوا دون "ضغوطات نفسية".

وقال بن سلمان: "أنا أعرف أن مجموعتنا صعبة في كأس العالم، لا أحد متوقع مننا حتى نتعادل أو نفوز، ما أريد قوله هو خلكم مرتاحين، واستمتعوا في البطولة، مجموعة صعبة فيها من أقوى فرق العالم"، مضيفا: "ما هو متوقع فوز أو تعادل، نريد منكم أن تلعبوا لعبكم المريح، وإن شاء الله القادم أفضل، أنا ما أريد أحد يكون تحت ضغط نفسي، يؤثر على أدائكم الطبيعي".

كلمة ولي العهد محمد بن سلمان .. التي كان لها أكبر فضل في صناعة التاريخ اليوم .. هذا ما يفعله القادة العظماء 💚💚💚🇸🇦🇸🇦🇸🇦pic.twitter.com/oDwdw0Jnv9 — Screen Mix (@ScreenMix) November 22, 2022

كما تم نشر فيديو يظهر فيه أمير قطر الشيخ تميم، يساند المنتخب السعودي أمام الأرجنتين.

المصدر: RT