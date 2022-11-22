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مغردون يستذكرون كلمات محمد بن سلمان و"فخر العرب" يتصدر "تويتر بعد فوز السعودية على الأرجنتين

الصحة

مغردون يستذكرون كلمات محمد بن سلمان و
AP
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أثار فوز منتخب السعودية على منتخب الأرجنتين، 2-1 في مباراة جمعتهما ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة في مونديال قطر، مفاجأة كبيرة، وتصدر هاشتاغ فخر العرب موقع "تويتر".

وأعرب المغردون عبر "تويتر" عن فخرهم وفرحتهم بما حققه المنتخب السعودي، وتم نشر صور للمنتخب السعودي، مرفقة بعبارة "فخر العرب".

كما أعاد المغردون نشر ما قاله ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للمنختب قبل السفر إلى قطر، وقد طالبهم بـ"الاستمتاع" في المباريات، وأن يلعبوا دون "ضغوطات نفسية".

وقال بن سلمان: "أنا أعرف أن مجموعتنا صعبة في كأس العالم، لا أحد متوقع مننا حتى نتعادل أو نفوز، ما أريد قوله هو خلكم مرتاحين، واستمتعوا في البطولة، مجموعة صعبة فيها من أقوى فرق العالم"، مضيفا: "ما هو متوقع فوز أو تعادل، نريد منكم أن تلعبوا لعبكم المريح، وإن شاء الله القادم أفضل، أنا ما أريد أحد يكون تحت ضغط نفسي، يؤثر على أدائكم الطبيعي".

كما تم نشر فيديو يظهر فيه أمير قطر الشيخ تميم، يساند المنتخب السعودي أمام الأرجنتين.

المصدر: RT

مونديال قطر

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منتخب السعودية يفجر أكبر المفاجآت في مونديال قطر (فيديو)