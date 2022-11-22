مغردون يستذكرون كلمات محمد بن سلمان و"فخر العرب" يتصدر "تويتر بعد فوز السعودية على الأرجنتين
أثار فوز منتخب السعودية على منتخب الأرجنتين، 2-1 في مباراة جمعتهما ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة في مونديال قطر، مفاجأة كبيرة، وتصدر هاشتاغ فخر العرب موقع "تويتر".
وأعرب المغردون عبر "تويتر" عن فخرهم وفرحتهم بما حققه المنتخب السعودي، وتم نشر صور للمنتخب السعودي، مرفقة بعبارة "فخر العرب".
فخر العرب والمسلمين،،والله ورفعتوا الراس#فوز السعودية. pic.twitter.com/JHBfBM3IkC— 🌹أم أحمد 🌹((📨🗑)) (@jorea89) November 22, 2022
مبروووك منتخابنا العربي السعودي انتم اليوم فخر العرب pic.twitter.com/Nekzj0kxkw— محمد الوكيل (@tatim2882) November 22, 2022
كما أعاد المغردون نشر ما قاله ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للمنختب قبل السفر إلى قطر، وقد طالبهم بـ"الاستمتاع" في المباريات، وأن يلعبوا دون "ضغوطات نفسية".
وقال بن سلمان: "أنا أعرف أن مجموعتنا صعبة في كأس العالم، لا أحد متوقع مننا حتى نتعادل أو نفوز، ما أريد قوله هو خلكم مرتاحين، واستمتعوا في البطولة، مجموعة صعبة فيها من أقوى فرق العالم"، مضيفا: "ما هو متوقع فوز أو تعادل، نريد منكم أن تلعبوا لعبكم المريح، وإن شاء الله القادم أفضل، أنا ما أريد أحد يكون تحت ضغط نفسي، يؤثر على أدائكم الطبيعي".
كلمة ولي العهد محمد بن سلمان .. التي كان لها أكبر فضل في صناعة التاريخ اليوم .. هذا ما يفعله القادة العظماء 💚💚💚🇸🇦🇸🇦🇸🇦pic.twitter.com/oDwdw0Jnv9— Screen Mix (@ScreenMix) November 22, 2022
كما تم نشر فيديو يظهر فيه أمير قطر الشيخ تميم، يساند المنتخب السعودي أمام الأرجنتين.
#عاجل.. امير قطر الشيخ تميم يساند المنتخب السعودي أمام الأرجنتين ضمن افتتاح مباريات المجموعة الثالثة في نهائيات كأس العالم#قطر#كأس_العالم#الأرجنتين#السعودية#هنا_المملكة— وكالة الوقائع الاخبارية (@alwakaai_news) November 22, 2022
#مونديال_قطر_2022
| #كأس_العالم_قطر_2022#الأرجنتين_السعوديةpic.twitter.com/DIZtkwjOls
رجال #السعودية قلبوا الطاولة على كل المراهنين بفوز #الارجنتين في مباراة بطولية ونصر مستحق 1/2 رغم الاصابات والهدف المبكر ل #ميسي. شباب #طويق شرفوا #العرب و #المسلمين واكرموا راية التوحيد 🇸🇦 #السعودية_والأرجنتين#كأس_العالم_2022#كأس_العالم#كأس_العالم_قطر_2022pic.twitter.com/vlUGnLfGFZ— د. خالد محمد باطرفي (@kbatarfi) November 22, 2022
" التاريخ لا تصنعه الصدفة .. التاريخ ُيصنعه الرجال "#السعودية#كأس_العالم2022#قطر#مونديال_قطر2022pic.twitter.com/rphEVfvS6Y— عبد الرحمن أبو بكر 🇵🇸❤️🇯🇴 (@abd_abubake) November 22, 2022
المصدر: RT