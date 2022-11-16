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تعرف على "الفيروس المخلوي التنفسي" المثير للفزع في مدارس مصر

الصحة

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انتشرت عدوى الفيروس المخلوي التنفسي في مصر، خلال الفترة الأخيرة لدى العديد من الأطفال بمختلف الأعمار، وتسبب الأمر في رعب كبير لدى أولياء الأمور.

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ويعد الفيروس المخلوي التنفسي، هو مجموعة من الفيروسات المخاطية التي من الممكن أن تسبب في بعض الحالات، التهابات شديدة في الجهاز التنفسي وتتسلل إلى الجهاز التنفسي عند الأطفال والأشخاص البالغين.

ويشمل الفيروس المخلوي التنفسي  العديد من الأعراض التي تظهر على المصاب، حيث تتشابه أعراضه كثيرا مع نزلة البرد وتظهر على المصاب من بعد الإصابة بـ 4 إلى 5 أيام.

وتستمر الإصابة بمرض الفيروس المخلوي التنفسي، لمدة أسبوعين وفي بعض الحالات الحادة يضطر المصاب إلى الذهاب إلى المستشفى.

وكشف الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، في تصريحات صحفية، أنه لا صحة لما يتم تداوله عن تعليق الدراسة بسبب انتشار الفيروس المخلوي التنفسي، وإن سير العملية التعليمية مستمر في انتظامه، مع التشديد على كل الإجراءات الاحترازية لفيروس المخلوي التنفسي.

وكانت وزارة الصحة والسكان المصرية قد قالت إن قطاع الطب الوقائي بالوزارة أجرى مسحا على عدد كبير من الأطفال المصابين بالأعراض التنفسية، وتبين أن 73% منهم مصابون بالفيروس التنفسي المخلوي.

المصدر: RT

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