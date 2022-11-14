مصر.. الحكومة تكشف عن مرض خطير يصيب 73% من الأطفال في البلاد

قالت وزارة الصحة والسكان المصرية إن قطاع الطب الوقائي بالوزارة أجرى مسحا على عدد كبير من الأطفال المصابين بالأعراض التنفسية، وتبين أن 73% منهم مصابون بالفيروس التنفسي المخلوي.

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وأوضحت الوزارة أنه فيروس واسع الانتشار يصيب الأطفال بشكل كبير، والبقية ما بين الأنفلونزا والفيروس الغدي.

وكانت وزارة الصحة والسكان قالت، إن فيروس الإنفلونزا يتسبب في ما يزيد عن 3 ملايين إلى 5 ملايين حالة إصابة خطيرة كل عام، وأوضحت أن فيروس الأنفلونزا يتسبب في حدوث حالات وفاة تتراوح بين 250 ألفا إلى 500 ألف حالة حول العالم كل عام، لذلك تنصح بتلقي اللقاح لتقوية المناعة وحماية النفس من الإصابة بالإنفلونزا الموسمية. وأكدت وزارة الصحة والسكان، أن لقاح الأنفلونزا الموسمية متوفر في فروع المصل واللقاح على مستوى الجمهورية وفي العديد من الصيدليات.

وحذرت من استخدام ما يسمى بحقنة البرد فى علاج نزلات البرد، والتى يطلق عليها الخلطة السحرية لعلاج البرد، حيث تتكون هذه الحقنة من مضاد حيوى بالإضافة إلى مسكن للآلام وكورتيزون، مشيرة إلى أنه مع دخول فصل الشتاء تكثر الإصابة بالأنفلونزا الموسمية ونزلات البرد، ما يضطر البعض للحصول عليها بغرض الشفاء والتعافى السريع ما يكون له مردود غير ايجابى على الصحة العامة، حتى وإن بدا الشخص متعافيا، لإن المكونات الثلاثة التى تحويها حقنة البرد تسبب أضرارا كبيرة، فمثلا المضادات الحيوية لا تعالج نزلات البرد كونها عدوى فيروسية، وإنما تستخدم لعلاج العدوى البكتيرية. وحذرت من أن الإفراط فى استخدام المضادات الحيوية يجعل الجسم مقاوما لها على المدى البعيد.

المصدر: RT