سبع قواعد لنوم صحي

أعلن الدكتور أندريه تياجيلنيكوف، أخصائي طب الأعصاب، أن النوم هو أساس الصحة. ولكن في عصرنا يعاني الكثيرون من اضطراب النوم، بسبب الإجهاد.



ويشير الأخصائي في حديث تلفزيوني، إلى أن البعض لا يمكنهم النوم والبعض الآخر يستيقظ في الليل وبعد ذلك لا يتمكن من إغماض عينيه. فما العمل إذا كان التوتر العصبي يبقيك مستيقظا ويمنعك من النوم؟

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ووفقا له، من أجل النوم جيدا، حتى في حالة الإجهاد يجب اتباع القواعد التالية:-

- يجب الذهاب إلى الفراش والاستيقاظ في نفس الوقت حتى في ايام العطل، وهذا يعني الالتزام بقواعد النوم الصحي.

- يجب قبل النوم التخلي عن مشاهدة التلفزيون واستخدام الأجهزة الإلكترونية.

- الفراش مكان للنوم وليس مكانا للقراءة أو تناول الطعام وما إلى ذلك.

- يجب التقليل من تناول القهوة والمواد الأخرى المحتوية على الكافيين مثل الشاي والكاكاو والشوكولاتة وغيرها في النصف الثاني من النهار.

- يفضل في المساء تناول أطعمة تساعد على إنتاج الميلاتونين مثل العسل وعصير الكرز والجبن والبيض.

- أخذ حمام دافئ قبل النوم. ويمكن استخدام الزيوت العطرية المهدئة.

- ممارسة تمارين التنفس الخاصة.

اتبع هذه القواعد الذهبية السبعة وسوف تنام نوما جيدا ولن يهددك الأرق.

المصدر: فيستي. رو