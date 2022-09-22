تقنية سهلة تساعدك على النوم في دقيقتين!

في حين أن الروتين اليومي والأجواء المريحة هي عوامل مهمة للحصول على نوم جيد، تم تصميم اختراق واحد للنوم، للعمل حتى في بيئات الجيش الشديدة. لذلك، يمكن أن يكون جيدا بما يكفي لك.

وتم تصميم تقنية نوم الجيش الأمريكي لظروف قاسية مثل تلك الموجودة في ساحة المعركة.

وطورت هذه التقنية من قبل قادة الجيش لمعالجة قضية جنود الجيش الذين يعانون من الإرهاق.

وعلاوة على ذلك، لا تحتاج إلى إلا ثلاث خطوات بسيطة فقط.

كيف تغفو في دقيقتين؟

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تركز الخطوة الأولى على إرخاء عضلات وجهك ولسانك وفكك وكذلك العضلات حول عينيك.

والخطوة التالية هي خفض كتفيك إلى أقصى حد ممكن. الآن، كرر هذا مع ذراعك العلوي والسفلي، من جانب واحد في كل مرة.

وأخيرا وليس آخرا، قم بالزفير، بينما يسترخي صدرك، ثم انزل إلى ساقيك، بدءا من فخذيك.

ومع ذلك، هناك مشكلة طفيفة. في حالة تقنية النوم، يجب أن تعمل مع 96٪ من الأشخاص بعد ستة أسابيع من الممارسة.

ووفقا لـ NHS، فإن ما تفعله خلال الساعات التي تسبق نومك يلعب دورا رئيسيا.

وقد يكون من السهل الوقوع في أنماط السلوك غير الصحية التي يمكن أن تجعل نومك أسوأ.

وهناك مسببات واضحة مثل الكافيين والوجبات الكبيرة في وقت قريب جدا من وقت النوم مما قد يعيق نومك.

المصدر: إكسبريس