روسيا وسوريا توقعان اتفاقية للتعاون العلمي خلال مؤتمرهما الدولي الأول للرعاية الصحية

انطلقت اليوم الثلاثاء في العاصمة الروسية موسكو فعاليات المؤتمر الدولي الروسي السوري الأول حول الرعاية الصحية "طرق ابن سينا".

وعقدت فعاليات المؤتمر في جامعة سيتشنيوف الحكومية الروسية، بحضور وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، ونائب وزير العلوم والتعليم العالي في روسيا الاتحادية بيوتر كوتشرينكو، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي في سوريا، الدكتور بسام إبراهيم.

وخلال كلمته الترحبية أشار ميخائيل موراشكو إلى أهمية هذا الحدث للبلدين، ونوه إلى أن التعاون بين روسيا وسوريا في المجال الصحي بدأ منذ أكثر من 20 عاما، عندما وقعت الدولتان في مايو 1999 اتفاقية تعاون في مجال الرعاية الصحية.

RT

وأضاف " تدريب الموظفين والمعرفة وتبادل التكنولوجيا هي النقاط الرئيسية في التعاون بين بلدينا. يتلقى اليوم 349 مواطنا سوريا تعليما طبيا في روسيا، هؤلاء هم الأشخاص الذين يكتسبون الآن أحدث المعارف حول أكثر التقنيات تقدما في العالم".

وبين موراشكو "أن هناك طلبا كبيرا على معالجة أمراض السرطان والأورام الخبيثة لأن روسيا تمتلك قدرات كبيرة لمعالجة هذه الأمراض، كما تنتج كميات كبيرة من مختلف الأدوية والعقاقير الطبية لمعالجة مختلف الأمراض الجرثومية".

ومن جهته أكد بيوتر كوتشرينكو أن عدد الطلاب القادمين من سوريا إلى روسيا آخذ في الازدياد، ففي عام 2022 ازداد عدد الطلاب السوريين الذين يستفيدون من منح الحكومة الروسية المجانية من 513 إلى 759".

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ومن جانبه وشكر الدكتور بسام إبراهيم نيابة عن حكومة الجمهورية العربية السورية الجانب الروسي لقبول الطلاب السوريين والزيادة التدريجية في حصصهم، وأشار في كلمته إلى "أن تدريب المتخصصين في الجامعات الروسية يخدم التطور العلمي والتكنولوجي لسوريا".

وأضاف الوزير "إن أهم تعاون بين بلدينا هو التفاعل في مجال البحث، نتوقع عقد المؤتمر القادم في دمشق في مايو المقبل، المؤتمر سيصبح تجسيدا لتطور العلاقات الروسية السورية، التي تمضي قدما وتشهد الآن مرحلة جديدة من التطور النوعي بفضل توجيهات قادة دولنا".

وخلال المؤتمر تم توقيع اتفاقية للتعاون ما بين جامعة دمشق وجامعة سيتشنيوف الحكومية الروسية، وتشمل الاتفاقية تبادل الخبرات الطبية وتقديم منح للطلاب السوريين للدراسة في الجامعة الروسية، ومن المتوقع أن يصل إلى روسيا قريبا 13 اختصاصي سوري للبحث في مجالات جديدة لسلامة العدوى والأورام.

المصدر: RT+ وكالات سورية