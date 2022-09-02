أطباء من إفريقيا يتوافدون للدراسة في جامعة القرم الفدرالية

وصلت إلى جامعة القرم الفدرالية الروسية مجموعة من الأطباء والأخصائيين في المجالات الطبية، للاستفادة من برنامج تعليمي جديد أنشأته روسيا لخرجي جامعاتها الأجانب.

وقال بيان صادر عن الخدمة الصحفية للجامعة "وصل إلى جامعتنا مؤخرا 11 طبيبا ومختصا من الدول الإفريقية للاستفادة من برنامج تعليمي جديد يدعى (الجامعة الصيفية متعددة التخصصات، روسيا-إفريقيا)، وسيستمر هذا البرنامج حتى الثامن من سبتمبر الجاري".

وحول الموضوع قال رئيس الجامعة، أندريه فالالييف: "للمرة الأولى تقوم وزارة العلوم والتعليم العالي في روسيا باستحداث مثل هذا البرنامج لدعم المختصيين والخريجين الأجانب الذين درسوا سابقا في الجامعات الروسية ويعملون حاليا في بلدانهم ويدعمون اقتصادها. برأيي هذا أمر صحيح، فأغلب خريجي جامعتنا يعملون في الاختصاصات الطبية، ولذلك يأتي الأطباء إلينا تحديدا، المجال الطبي مهم اجتماعيا، والأطباء أصبحوا من أكثر الناس احتراما خلال فترة الوباء".

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ومن المفترض أن يخضع المتوافدون إلى جامعة القرم الحكومية خلال البرنامج التعليمي المذكور إلى دورات تعليمية في مجالات الطب وجراحة الإنجاب، ومن بين هؤلاء الأطباء خريجون من الجامعة من تنزانيا ونيجيريا وزيمبابوي وتونس وليبيا والسودان.

يتم تنفيذ مشروع (الجامعة الصيفية متعددة التخصصات، روسيا-إفريقيا) بالتعاون ما بين عشر جامعات روسية منها جامعات في شبه جزيرة القرم وموسكو وآستراخان وروستوف على الدون، وسيأتي خلاله 100 شخص من إفريقا لتلقي دورات تعليمية في روسيا، و يتم العمل على هذا المشروع تحت إشراف اتحاد الجامعات الروسية الإفريقية.

المصدر: RT