روسيا تحتفل بقرع "الجرس الأول" في مدارسها وروادها يهنؤون التلاميذ من الفضاء

تحتفل ومدن وجمهوريات الاتحاد الروسي في الأول من سبتمبر بيوم افتتاح المدارس، وتشهد المؤسسات التعليمية في البلاد احتفالات ونشاطات خاصة ترحيبا بعودة الطلاب من الإجازة الصيفية.

ويعتبر الأول من سبتمبر من كل سنة "يوم المعرفة" في روسيا، إذ تشهد المدارس في البلاد تنظيم اصطفاف احتفالي للتلاميذ بحضور أولياء أمورهم، تلقي أثناءه إدارة المدرسة وأساتذتها كلمات ترحيبية بالطلاب.

وفي هذا اليوم يقدم التلاميذ الجدد باقات الورود إلى معلميهم، ومن التقاليد المتبعة في روسيا تقليد "الجرس الأول" إذ يقوم أحد طلاب الصف الحادي عشر بحمل تلميذ من الصف الأول ويحمل الأخير بيده جرسا يقرعه وهما يدوران أمام صفوف التلاميذ إيذانا ببداية السنة الدراسية.

Sputnik

وتتنوع أجواء الاحتفال بهذا اليوم ما بين مناطق وجمهوريات الاتحاد الروسي، ففي ياقوتيا هذا العام شهدت مدرسة "آي كيغاتا" على سبيل المثال احتفالية ارتدى فيها الطلاب والأساتذة ملابسا تقليدية واحتفلوا ضمن طقوس محلية.

ومن جانبهم قام الرواد الروس المتواجدين على متن المحطة الفضائية الدولية بتهنئة التلاميذ بهذا اليوم إذ قال الرائد، أوليغ أرتيوموف: "الأول من سبتمبر، يوم المعرفة، وهو أحد أهم الأحداث التي نحتفل فيها بروسيا، هذا اليوم هو اليوم الذي تفتح فيه الأبواب لعالم المعرفة".

إقرأ المزيد

ومن جهته علق وزير الخارجية الروسي، سيرغي لوفروف على هذه المناسبة في خطاب أمام طلاب معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية وقال: "هذا اليوم هو عيد خاص يتشارك في التلاميذ والطلاب قصصهم والاحداث التي مرت عليهم بعد الإجازة الصيفية، ولكن الجميع يناقش هذا العام الوضع في أوكرانيا".

وأضاف "الأحداث التي يناقشها الجميع اليوم بعد العودة من الإجازات الصيفية تتعلق بما يدور حول أوكرانيا، ولكي نكون صادقين هذه الأحداث هي نتائج الحرب المختلطة التي أطلقها الغرب بشكل جماعي علنا وبوقاحة وعدوانية ضد بلدنا، عندما أدرك أن خططه لتحويل أوكرانيا إلى معاداة روسيا قد فشلت".

المصدر: وكالات روسية