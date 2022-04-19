اعتماد ترديد النشيد الوطني في المدارس الروسية منذ بدء العام الدراسي الجديد

أعلن وزير التربية والتعليم الروسي، سيرغي كرافتسوف أن تلاميذ المدارس في البلاد سيرددون النشيد الوطني في مدارسهم منذ بداية العام الدراسي القادم.

وخلال منتدى "القوة الحقيقية" قال الوزير"اعتبارا من الأول من سبتمبر القادم، ومع افتتاح العام الدراسي الجديد، ستردد كل مدرسة النشيد الوطني الروسي مع بداية كل أسبوع دراسي، وسيتم رفع العلم الوطني مع ترديد النشيد".

وكان رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين قد وقع الأسبوع الماضي قرارا بتعديل برنامج الدولة لـ "تطوير التعليم"، بهدف توفير ظهور الرموز الوطنية في جميع مدارس البلاد، وأشار الوزير كرافتسوف حينها إلى "أن رفع العلم الوطني قد أصبح بالفعل ممارسة راسخة في العديد من مدارس البلاد، وأن مثل هذا الأمر سيساهم بتكوين شعور بالوطنية والمواطنة بين جيل اليافعين".

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وتجدر الإشارة إلى أن فكرة ممارسة تقليد رفع العلم الوطني في المدارس كانت قد طرحت في روسيا في أغسطس الفائت عندما اجتمع الرئيس فلاديمير بوتين بعدد من المعلمين والطلاب في البلاد، وتقدم بهذا الاقتراح المربي في معسكر "كيبارس" للطلاب وفي مركز "آرتيك" الدولي للأطفال، فيتشيسلاف أنتيبوف، ودعم هذا الاقتراح الرئيس بوتين حينها.

المصدر: نوفوستي