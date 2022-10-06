إيطاليا.. تسمم عشرة أشخاص تناولوا نبتة سامة

أفادت صحيفة Corriere della Sera الإيطالية بنقل عشرة أشخاص في مدينة بوتسوولي بمقاطعة نابولي إلى المستشفى، بعد تناولهم نبتة الماندريك السامة.

ووفقا للصحيفة، تم تقديم النبات السام لهم على المائدة على أنه سبانخ.

وورد أن أحد الضحايا في حالة حرجة، في حين اشتكى الآخرون من الهلوسة وآلام في البطن وتدهور حاد في الصحة، مما اضطرهم إلى طلب المساعدة الطبية. وحذرت الدائرة الطبية المحلية طاقم الإسعاف من إمكانية وصول مرضى جدد.

ووفقا لصحيفة "Il Mattino"، تراوحت أعمار الضحايا بين 12 و85 عاما. وهم من عائلتين يعتقد أنهما قامتا بشراء الخضار في متاجر صغيرة بالقرب من منازلهم.

وتم إجراء التحقيق في ملابسات التسمم الجماعي من قبل الشرطة الإيطالية، التي صادرت عدة دفعات من الخضر في متاجر مقاطعة نابولي. وسيتعين على ضباط إنفاذ القانون تتبع سلسلة التوريد من أجل اكتشاف الشحنات التي يحتمل أن تكون خطرة.

المصدر: نوفوستي