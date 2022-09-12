أطباء يكشفون علامات الشيخوخة المبكرة

الشيخوخة مرحلة من الحياة لا مفر منها، وتشمل الجميع. ولكن أحيانا تتسارع هذه العملية. فما هي العلامات التي تشير إلى تسارع عملية الشيخوخة؟



ويشير موقع Eat This, Not That، إلى أنه وفقا للدكتور توم ميتشيل، "الاهتمام والاعتناء بجسمنا وعقلنا، يمكننا من الاستمتاع بالحياة في جميع مراحل العمر، وحتى إذا لا يمكننا وقف عملية الشيخوخة، فإنه يمكننا إبطاؤها. ولكن إذا لاحظ الشخص أي من العلامات التالية، عليه استشارة الطبيب. لأن هذه العلامات تشير إلى عملية الشيخوخة المبكرة".

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ووفقا للدكتورة ليزا ريتشاردز، إحدى العلامات المميزة للشيخوخة المبكرة، هي الالتهابات والألم المزمن، التي أصبحت للكثيرين من الأمور المعتادة.

وتقول، "إذاكان الشخص يعاني من الالتهاب أو احتباس السوائل وقلة النوم وآلام مزمنة، فإنه يشير إلى أنه يتقدم بالعمر أسرع مما ينبغي. ومن المرجح أن تكون هذه الأعراض ناتجة عن الأطعمة التي يتناولها. لذلك يجب أن يقلل من تناول الدهون المشبعة والكربوهيدرات المكررة والسكر الزائد في نظامه الغذائي، للتقليل من الآثار الجانبية الغذائية. وبدلا من هذا عليه تناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة والحبوب الكاملة والدهون الصحية. فهي تشفي على المستوى الخلوي وتحسن وظيفة الأمعاء والمناعة والرفاهية العامة".

ويضيف الدكتور ميتشيل، يعتبر فقدان الكتلة العضلية من الأعراض المقلقة الأخرى للشيخوخة المبكرة.

ويقول، "تبدأ الكتلة العضلية بالتقلص في الثلاثين من العمر ، وتتسارع مع التقدم بالعمر. وهناك عدة أسباب لتسارعها، بما فيها إنتاج الهرمونات مثل هرمون التستوستيرون وهرمون النمو وكذلك انخفاض كمية الخلايا العضلية. وتتسارع هذه العملية بسبب التغذية السيئة وقلة النشاط البدني وبعض الأدوية والعقاقير".

ويضيف، ويعتبر تغير مظهر الجلد وفقدانه مرونته، من علامات الشيخوخة المبكرة أيضا، ما يؤدي إلى ظهور تجاعيد مبكرة والبقع العمرية وتقشره. وقد يكون هذا بسبب عوامل خارجية مثل التدخين والتعرض فترات طويلة لأشعة الشمس. لذلك ينصح باستخدام كريم واق من الشمس وممارسة التمارين الرياضية وتناول الأطعمة الصحية.

ويشير ميتشيل، إلى أن تساقط الشعر بكثرة في مرحلة الشباب ومتوسط العمر، يعتبر من علامات الشيخوخة المبكرة. كما أن هشاشة العظام وضعفها في متوسط العمر هي من علامات الشيخوخة المبكرة أيضا.

ويضيف، تشير قلة النوم إلى تسارع عملية الشيخوخة. لأنه مع التقدم بالعمر ينخفض إنتاج الجسم للهرمونات التي تساعد على النوم جيدا.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"