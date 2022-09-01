ما سبب الرغبة الشديدة بتناول الحلويات؟

أعلنت الدكتورة أولغا باغرين أخصائية علم النفس، أن سبب الرغبة بتناول الحلويات، قد يكون نفسيا أو فسيولوجيا.

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وتشير الخبيرة، إلى أن الجسم يرغب بتناول شئيا ما حلو المذاق بسبب نقص هرمون السيروتونين- هرمون السعادة.

ووفقا لها، إذا شعر الشخص بالوحدة وينقصه اهتمام الآخرين أو يعاني من إجهاد شديد، فإنه يحاول تجاوز هذه الأمور عن طريق تناول الحلويات.

وتقول، "هذه آلية بسيطة: الجسم بحاجة للحلويات، لأنها تزيد من إنتاج هرمون السيروتونين، مضاد طبيعي للاكتئاب ويحسن المزاج ومهدئ ومخفف للقلق".

وتشير الأخصائية، إلى أن الرغبة الشديدة بتناول الحلوى يسببها ارتفاع مستوى السكر في الدم. ومن أجل استبعاد تطور مرض السكري، من الضروري في هذه الحالة استشارة أخصائي الغدد الصماء.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"