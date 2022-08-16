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طبيبة روسية تكشف طريقة لكبح الرغبة بتناول شيء حلو أو دهني

الصحة

طبيبة روسية تكشف طريقة لكبح الرغبة بتناول شيء حلو أو دهني
Globallookpress Pierre Pavot/imageBROKER.com
صورة تعبيرية
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أعلنت الدكتورة زهرة بافلوفا، أخصائية الغدد الصماء، أن المشاعر السلبية يمكن أن تثير رغبة لا يمكن التحكم بها لتناول شيء حلو أو دهني.

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وتشير الأخصائية، في مقابلة مع راديو "سبوتنيك"، إلى أن الإنسان عادة يأكل شيئا ما عندما يشعر بالجوع. وأحيانا يأكل من أجل الحصول على مشاعر إيجابية. ولكن للأسف في هذه الحالة يختار الإنسان عادة أطعمة غير صحية.

وتقول، "عندما يكون الإنسان في حالة توتر نفسي، يشعر بالحاجة إلى مشاعر إيجابية. ولكي يحصل على هذه المشاعر ينجذب إلى الطعام. ولكن لا أحد منهم في هذه الحالة ينجذب نحو بروكلي أو ما شابه، بل نحو الحلويات والأطعمة الدهنية. وهذا مرتبط بالمشاعر".

وتنصح الأخصائية في هذه الحالة بعدم الرضوخ لهذه الرغبة، بل من الأفضل شرب كوب من الماء، فقد يساعد على كبح الرغبة بتناول الحلوى والطعام الدهني.

وتضيف، لأنه إذا استمر الإنسان في "أكل" الإجهاد، فسوف يزداد وزنه ويصاب بأمراض مختلفة.

المصدر: نوفوستي

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