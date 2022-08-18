 
مباشر

الاستحمام بالماء الساخن يساعد على كشف سرطان الدم

الصحة

الاستحمام بالماء الساخن يساعد على كشف سرطان الدم
Sputnik Denis Abramov
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tma2

أعلنت الدكتورة آنا يوجين، أخصائية الأورام في مركز (CTCA) الأمريكي أن الاستحمام بالماء الساخن، يساعد على كشف إحدى علامات الإصابة بسرطان الدم.

إقرأ المزيد
أعراض سرطان الدم التي تظهر في الصباح
أعراض سرطان الدم التي تظهر في الصباح


ويشير موقع Express، إلى أنه وفقا للأخصائية، تشير الأعراض المبكرة لسرطان الدم، عادة إلى الإصابة بأمراض أخرى، حيث يمكن أن يشعر الإنسان بضعف عام والوهن ويشعر بالتعب بسرعة. ولكن هناك عارض واحد فقط، يمكن اعتباره إشارة للخضوع إلى فحص شامل - الحكة بعد الاستحمام.

وتقول، "في المراحل المبكرة لسرطان الدم، تصبح الخلايا المحتوية على الهستامين، حساسة جدا، ما يجعل الجلد أكثر حساسية للماء الساخن. وسرطان الدم يصيب عادة الأشخاص الذين أعمارهم فوق 40 عاما. لذلك على كل من يشعر بالحكة بعد الاستحمام، مراجعة الطبيب الأخصائي وإجراء تحليل للدم".

وتضيف، إذا ظهر أن مستوى كريات الدم الحمراء مرتفع، فيجب الخضوع لفحص شامل ودقيق.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا