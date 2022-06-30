الحصول على قسط كاف من النوم أصبح الآن علامة رسمية للصحة الجيدة!

قيل منذ فترة طويلة إن الحصول على ليلة نوم جيدة سيساعدك على العيش لفترة أطول - والآن حدد رسميا كعلامة رئيسية للصحة الجيدة.

وأضافت لجنة رائدة من أطباء القلب مدة النوم إلى قائمة الخطوات "الأساسية" للحفاظ على صحة القلب.

وتنص جمعية القلب الأمريكية على أن الكمية المثالية هي ما بين سبع إلى تسع ساعات كل ليلة.

وفي عام 2010، نشرت جمعية القلب الأمريكية قائمة من سبع نصائح لصحة القلب والأوعية الدموية الجيدة تسمى "Life’s Simple 7". وشملت عوامل مثل اتباع نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام والإقلاع عن التدخين.

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وبينما تم تنقيح القائمة وإضافتها على مر السنين، فإن إضافة النوم اليوم هي المرة الأولى التي يتم فيها إضافة نصيحة جديدة.

وقال رئيس جمعية القلب الأمريكية الدكتور دونالد لويد جونز، إن هذه الخطوة تعكس أحدث الأبحاث حول عوامل الخطر لأمراض القلب. وقال "النوم يؤثر على الصحة العامة. الأشخاص الذين لديهم أنماط نوم صحية يديرون العوامل الصحية مثل الوزن وضغط الدم أو خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني بشكل أكثر فعالية".

وأضاف أن التكنولوجيا الجديدة التي تسمح للناس بتتبع نومهم في المنزل تعني أيضا أنه يمكن إخبارهم بما يجب أن يهدفوا إليه لتحسين صحة قلبهم.

وقال: "إن التقدم في طرق قياس النوم، مثل الأجهزة القابلة للارتداء، يوفر الآن للناس القدرة على مراقبة عادات نومهم في المنزل بشكل روتيني وموثوق".

وقالت جمعية القلب الأمريكية إن الأشخاص الذين لا يحصلون على قسط كاف من النوم هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب وكذلك ارتفاع ضغط الدم والسمنة.

ويوصى بضمان ضبط الأجهزة مثل الهواتف على الوضع الخافت لضمان عدم تعكير السطوع بساعة جسمك والتأكد من إيقاف تشغيل الإشعارات حتى لا تقاطع نومك.

المصدر: ديلي ميل