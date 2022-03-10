"دائما انظر الى الجانب المشرق للحياة!" .. دراسة تكشف أثر التفاؤل على الصحة والحياة الطويلة!

في حين أن البقاء متفائلا قد يكون أمرا صعبا خلال هذه الأوقات المضطربة، فقد يساعدك في الواقع على العيش لفترة أطول، وفقا لدراسة جديدة.

ووجد باحثون من جامعة بوسطن أن الأشخاص المتفائلين يعيشون حياة أطول وأكثر صحة من المتشائمين، ويقولون إن السبب هو أن لديهم عددا أقل من الأحداث المجهدة للتعامل معها.

وأوضحت الدكتورة لوينا لي، التي قادت الدراسة: "من المعروف أن الإجهاد له تأثير سلبي على صحتنا. ومن خلال النظر في ما إذا كان الأشخاص المتفائلون يتعاملون مع الضغوط اليومية بشكل مختلف، فإن نتائجنا تضيف إلى المعرفة حول كيف يمكن للتفاؤل أن يعزز الصحة الجيدة مع تقدم الناس في العمر".

وبينما وجدت الأبحاث السابقة صلة بين التفاؤل والشيخوخة الصحية، لم يتضح حتى الآن كيف يؤثر التفاؤل على الصحة.

وأوضحت لي: "تختبر هذه الدراسة أحد التفسيرات المحتملة، وتقيّم ما إذا كان الأشخاص الأكثر تفاؤلا يتعاملون مع الإجهاد اليومي بشكل بناء أكثر وبالتالي يتمتعون برفاهية عاطفية أفضل".

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وفي الدراسة الجديدة، تابع الفريق 233 رجلا على مدار 24 عاما. وفي بداية الدراسة عام 1986، أكمل الرجال استبيانا لتقييم مستويات تفاؤلهم.

ثم، من عام 2002 إلى عام 2010، تم استجواب الرجال مرة أخرى في ثلاث مناسبات بحد أقصى حول ضغوطهم اليومية ومزاجهم في ثماني أمسيات متتالية.

وكشفت النتائج أن الرجال الأكثر تفاؤلا لم يكتفوا بالإبلاغ عن مزاج سلبي أقل فحسب، بل أظهروا أيضا مزاجا أكثر إيجابية.

كما أفادوا بوجود ضغوط أقل، والذي لا علاقة له بمزاجهم الإيجابي العالي، لكنهم أوضحوا انخفاض مستوياتهم المزاجية السلبية.

وفي دراستهم، التي نُشرت في Gerontology:Series B، كتب الباحثون: "النتائج من عينة من الرجال الأكبر سنا تشير إلى أن التفاؤل قد يكون مرتبطا برفاهية عاطفية أكثر ملاءمة في الحياة اللاحقة من خلال الاختلافات في التعرض للضغط النفسي وليس العاطفي. والتفاؤل قد يحافظ على الرفاهية العاطفية بين كبار السن من خلال الانخراط في استراتيجيات تنظيم العاطفة التي تحدث في وقت مبكر نسبيا في عملية توليد المشاعر".

وبينما ركزت الدراسة على كبار السن من الرجال، يعتقد الباحثون أن النتائج من المرجح أن تنطبق على النساء الأكبر سنا أيضا.

ولسوء الحظ، تأتي الدراسة بعد وقت قصير من كشف البحث أن التفاؤل ليس متأصلا في الطبيعة البشرية كما كان يعتقد سابقا.

وشكك الخبراء في الأبحاث السابقة التي تدعم وجود "تحيز التفاؤل غير العقلاني" - أن البشر لديهم شعور بالفطرة بأن كل شيء سيكون على ما يرام.

المصدر: ديلي ميل