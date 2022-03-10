6 أعراض رئيسية للاكتئاب يجب ألا نتجاهلها

على الرغم من أنه لا يملك الجميع دائما القدرة على مشاركة ما يمرون به، إلا أنه يمكن للمقربين منهم ملاحظة أي متغيرات قد تتعلق بإصابتهم بالاكتئاب.

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ويعرف الاكتئاب على أنه اضطراب المزاج الذي يسبب شعورا متواصلا بالحزن، وفقدان المتعة، والاهتمام بالأمور المعتادة، ونقص التركيز، ويمكن، في حال عدم علاجه، أن يتطور إلى شكل حاد ويؤدي إلى مشكلات صحية واقتصادية وغيرها مما يؤثر على كل مجالات الحياة المختلفة، وقد يصل حد الإقدام على الانتحار.

ومن الضروري معرفة العلامات الرئيسية للاكتئاب من أجل تقديم الرعاية الضرورية وفي الوقت المناسب لأحبائنا وأصدقائنا ممن يعانون من هذه الحالة المزاجية المستعصية.

وفي ما يلي 6 علامات رئيسية تشير إلى أن شخصا ما قد يعاني من الاكتئاب:

1. الشعور بالحزن المستمر

عندما يتعلق الأمر بالاكتئاب، فمن المحتمل أن يكون المزاج المنخفض المستمر هو أول الأعراض المحتملة التي قد تلاحظها في شخص عزيز عليك.

وقد يبدو الشخص منعزلا وهادئ وحزينا باستمرار، ومن المحتمل أن يكون أقل تواصلا عن المعتاد.

2. صعوبة في التأقلم

إذا كان الشخص المقرب لك يجد صعوبة في التأقلم مع أجزاء من الحياة اليومية، فقد يكون ذلك علامة على أنه يحتاج إلى بعض الدعم في مجال الصحة العقلية.

ويمكن أن يشعر المصاب بالاكتئاب أن المهام اليومية - سواء كانت الذهاب إلى العمل أو الغسيل أو تناول العشاء - أكثر صعوبة، وربما لا يمكن التغلب عليها.

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وقد يبدأ المصاب بالاكتئاب في التحدث والتحرك ببطء أكثر، ويشعر بالثقل بسبب الخمول وليس لديه دافع لفعل أي شيء، حتى الأشياء التي يحبها.

3. فقدان الرغبة في ممارسة الفعاليات اليومية الاعتيادية

تقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) إن أحد الأعراض الرئيسية للاكتئاب هو "عدم الحصول على أي متعة من الحياة"، ويمكن أن يكون فقدان أو عدم الاهتمام، خاصة في الأشياء التي يستمتع بها الشخص عادة ويتطلع إليها، علامة تحذير حقيقية.

وإذا كانوا يتخطون الأنشطة الممتعة، مثل المشي في الحديقة، أو إذا بدا أنهم تركوا هواياتهم المفضلة أو الأصدقاء، فعلى الأغلب هم يعانون من مشكلة بالصحة العقلية.

4. الشعور بالاستياء

قد يكون هذا السلوك تجاه الذات أو نحو شخص معين، ويمكن ملاحظة أن الوضع يزداد سوءا بمرور الوقت.

وقد تنتهي مشاعر الاستياء هذه إلى الوقوع في الاكتئاب، ولذلك، في حال استمرارها لفترة طويلة من الوقت فإنها علامة تحذيرية يجب الانتباه إليها ومحاولة التحدث مع من يعاني منها لمساعدته على الخروج من هذه الحالة.

5. تغيرات السلوك

بالنسبة لبعض الناس، يمكن أن تشير التغييرات في السلوك إلى الاكتئاب.

ويواجه المصابون بالاكتئاب تغيرات في الشهية والوزن، أو اضطرابات في النوم أو يتخلون عن هواياتهم المفضلة وينسحبون من الدوائر الاجتماعية.

6. الشعور بالدونية

إذا كان أحد أفراد أسرتك يشعر بالاكتئاب، فقد يبدأ أيضا في فقدان الاهتمام بالشكل الذي يبدو عليه.

وقد يقولون إنه "لا فائدة من بذل مجهود أو محاولة الظهور بأفضل ما لديهم، أو التقليل من شأن أنفسهم نتيجة تدني احترام الذات.

المصدر: ذي صن