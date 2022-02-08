طبيب روسي: ماذا يعني تراجع الإصابات بـ "كوفيد-19" في روسيا؟

أعلن الدكتور أليكسي خوخيريف، أن عدد الإصابات التي سجلت مؤخرا بمرض "كوفيد-19" في روسيا قد تراجع. فهل يشير هذا التراجع إلى انتهاء موجة المرض؟



ويشير الدكتور في حديث لراديو "سبوتنيك"، إلى أن غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس التاجي في روسيا، أعلنت أن عدد الإصابات التي سجلت يوم الاثنين 7 فبراير الجاري في روسيا بلغت 171905 إصابة جديدة بـ "كوفيد-19"، مقابل 180 ألفا في اليوم السابق. وهذا الانخفاض بعدد الإصابات قد يشير إلى بداية نهاية موجة "كوفيد-19"، ولكن هذا الأمر سيصبح أكثر وضوحا بعد أسبوعين.

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ويقول، "نأمل، أن تكون هذه نهاية الموجة. ولكن هذا نراه في الأرقام فقط. فإذا استقر عدد الإصابات عدة أيام ومن ثم انخفض، حينها يمكن القول أن موجة "كوفيد-19" قد انتهت. أي يجب أن يستمر انخفاض عدد الإصابات خلال أسبوعين، في حين معدل الإصابات اليومي حاليا متذبذب يرتفع يوما وينخفض في يوم آخر. أي أنه غير مستقر تماما".

ويضيف، أنا متأكد من أن موجة الإصابات بمرض "كوفيد-19" استنادا إلى قوانين الأوبئة الأساسية، يجب أن تنخفض اليوم أو بعد بعض الوقت.

ويقول، "من المهم أن ندرك، أن "كوفيد-19" هو مثل بقية التهابات الجهاز التنفسي الفيروسية، له قوانين وبائية معروفة: بداية الوباء ومن ثم ذروته وأخيرا ركوده. وركود الوباء يحصل عندما تكون لنسبة عالية من السكان مناعة ضد المرض. صحيح هذه المناعة ليست دائمة بل تستمر فترة 2-6 أشهر وهذه المدة كافية. كما أنه في حالة إصابة الجميع بعدوى المرض، لن يبقى من يصاب بالمرض. أي حسابيا يصل الوباء إلى مرحلة الركود".

المصدر: نوفوستي