عالم روسي يحدد موعد استقرار وضع "كوفيد-19" في العالم

أعلن عالم المناعة الروسي نيقولاي كريوتشكوف، أن وضع "كوفيد-19" في العالم، سوف يستقر بحلول منتصف عام 2022 .





ويشير العالم في حديث لراديو "سبوتنيك"، إلى أن حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بمرض "كوفيد-19" سوف تنخفض بصورة ملحوظة في عام 2022.

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ويقول، "أعتقد، أنه بحلول منتصف العام الجاري سوف تستقر أوضاع "كوفيد-19" في العالم وينخفض بصورة حادة معدل الوفيات الناجمة عن الإصابة بهذا المرض. ولكن هذا لا يعني نهاية الجائحة، ولكنه يشير إلى أن القدرات للتحكم في انتشار العدوى سوف تزداد".

ويضيف، "الاستقرار العالمي"، يعني أن الناس ستصاب بالشكل الخفيف من "كوفيد-19" وسوف تنفق الحكومات أموالا أقل بكثير على المرضى الراقدين في المستشفيات.

ويشير الخبير، إلى أنه في روسيا بحلول شهر مايو أو يونيو عام 2022 سيصل مستوى المناعة الجماعية لعدوى الفيروس التاجي المستجد إلى مستوى عال بما فيه الكفاية.

ويقول، "لن يصل إلى 85-87 بالمئة، ولكنه مع ذلك سيصل مستوى المناعة الجماعية إلى ما فيه الكفاية حتى ضد متحور "أوميكرون"، وسوف نصل إلى هذا المستوى في شهر مايو أو يونيو من هذا العام".

ويضيف، تحت تأثير هذا العامل، سوف تنخفض الإصابات في روسيا بمرض "كوفيد-19" في الخريف، وستكون أقل بكثير مما هو عليه في الشتاء والربيع. ويقارن الخبير موجات العدوى اللاحقة بـ "الهزات الارتدادية" التي تحصل أثناء الزلزال. ووفقا له، سوف يشعر الروس بها مدة ثلاث سنوات.

ويقول، "أقارنها بالزلازل، التي تتبعها هزات ارتدادية كبيرة، في البداية ثم تستمر هذه الهزات الارتدادية، عادة بقوة أصغر وتضعف أكثر مع مرور الوقت. ولكن بعضها سيكون ملحوظًا، أي ستكون موجة إصابات جديدة بأعداد أكبر، تليها فترة استقرار. أعتقد أن هذه الحالة قد تستمر ثلاث سنوات أخرى، وستكون أخف بكثير".

المصدر: نوفوستي