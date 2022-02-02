بوبوفا: لا يحتاج المطعمون ضد كوفيد إلى العزل بعد الاحتكاك بمريض

قالت رئيسة الهيئة الفيدرالية الروسية لرقابة حماية حقوق المستهلكين "روس بوتريبنادزور" آنا بوبوفا إن من تم تطعيمهم ضد كوفيد لا يحتاجون إلى العزل بعد الاحتكاك بمصابين.

وأضافت بوبوفا: "هذا ليس ضروريا. هذه هي قاعدتنا. لا يتم عزل الأشخاص الذين تم تطعيمهم وشفاؤهم من المرض، إذا لم تظهر عليهم الأعراض بعد احتكاكهم بشخص مريض. هناك عدد كبير من الأبحاث تدل على أن تركيز الفيروس لدى الأشخاص الذين تم تطعيمهم والذين تعافوا من المرض، يكون أقل بكثير وفترة إطلاقه قصيرة".

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في الأسبوع الماضي، قلصت هيئة "روس بوتريبنادزور"، فترة العزل للأشخاص الذين احتكوا بمرضى كوفيد-19، من 14 إلى 7 أيام.

وأوضحت السيدة بوبوفا، أن فترة حضانة المرض لدى الأشخاص المصابين بسلالة "أوميكرون"، تتراوح من يومين إلى خمسة أيام.

المصدر: نوفوستي