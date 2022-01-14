كل طرق الاختبار في روسيا تكشف كورونا بغض النظر عن سلالته

قالت الطبيبة الروسية آنا تشيركاشينا، إن جميع أنظمة الاختبار المستخدمة في روسيا قادرة على اكتشاف فيروس كورونا بغض النظر عن السلالة التي يصاب بها الشخص.

وأضافت تشيركاشينا، رئيسة المجموعة العلمية للهندسة الوراثية معهد بحوث الوبائيات في الهيئة الفيدرالية لحماية المستهلك "روس بوتريبنادزور": "تستطيع جميع أنظمة اختبار PCR ، اكتشاف الفيروس التاجي من أجل تحديد تشخيص الإصابة بكوفيد-19، بغض النظر عن نوع المتحور الذي أصاب الشخص: دلتا أو أوميكرون. هذه الاختبارات تركز على ذلك الجزء من جينوم فيروس كورونا SARS-CoV-2 الذي لا يخضع لمثل هذه التغييرات المتكررة ويظل ثابتا تقريبا".

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وأشارت إلى "ضرورة التفريق بين دلتا وأوميكرون، من أجل التحكم في تطور العملية الوبائية ومراقبتها وتقييم احتمالية حدوث تعقيد للوضع والتنبؤ بالعبء على المؤسسات الطبية".

وتابعت الخبيرة: "لا توجد ضرورة لاختبار عينات من جميع المرضى على التوالي باستخدام أنظمة اختبار جديدة، يكفي تحليل جزء من معطيات المصابين، أي ما يصل إلى خمسة إلى عشرة بالمائة من المرضى في المنطقة".

وأكدت الخبيرة على أن "روس بوتريبنادزور" تقوم بمثل هذا العمل على مدى أكثر من شهر، أي منذ ديسمبر 2021.

المصدر: نوفوستي