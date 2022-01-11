معهد "غاماليا" يتوقع أن تسجل روسيا موجة تفشي لمتحور "أوميكرون" خلال الشهر المقبل

توقع معهد "غاماليا" لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة، أن يتفشى متحور "أوميكرون" لفيروس كورونا، في روسيا بداية من الشهر المقبل.

وقال نائب رئيس مركز "غاماليا"، دينيس لوغونوف، إن سلالة "أوميكرون" سريعة الانتشار، لكن نسبة عدد المصابين الذين يحتاجون إلى تلقي العلاج في المستشفيات، وكذلك نسبة الوفيات، منخفضة.

وأضاف لوغونوف إن "الجانب السلبي هو أن هذه السلالة (أوميكرون) تنتشر بسرعة كبيرة، أسرع من جميع السلالات السابقة، والجانب الإيجاني هو أن عدد حالاتها التي تحتاج للعلاج في المستشفيات أقل بنحو ثلاث مرات، كذلك حالات الوفاة بسببه بين الذين تلقوا العلاج في المستشفيات أقل بـ4 وحتى 17 مرة، وذلك حسب إحصاءات في جنوب إفريقيا أو بريطانيا".

في الوقت نفسه حذر لوغونوف من أن معدل الإصابات في البلاد سيكون مرتفعا جدا بسبب سلالة "أوميكرون"، مشيرا إلى أن التطعيم، الذي يجري في جميع مناطق روسيا، سيساعد في الحماية من العدوى أثناء الجائحة.

المصدر: انترفاكس