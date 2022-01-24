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عالم بريطاني يذكر 5 أعراض هامة لمتحور "أوميكرون"

الصحة

عالم بريطاني يذكر 5 أعراض هامة لمتحور
smartik.ru
صورة أرشيفية
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غالبا ما تظهر لدى المرضى الذين تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا 5 أعراض عند إصابتهم بمتحور "أوميكرون".

صرح بذلك لصحيفة The Conversation البريطانية عالم الأوبئة البريطاني والبروفيسور تيم سبيكتر.

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وحسب العالم فإن المقصود بالأمر هو سيلان الأنف  (الزكام)، السعال، التعب، الصداع والتهاب الحلق. وقال:" وقد شكا نصف المصابين بـ"أوميكرون" فقط من الأعراض الكلاسيكية، بما في ذلك الحمى والسعال وفقدان الشم وأضاف سبيكتر أن "أوميكرون" بشكل عام يسبّب أعراضا شبيهة بنزلة البرد، وخاصة لدى مَن تم تطعيمهم.

 فيما كان البروفيسور نظم الإسلام من إدارة الصحة في بنغلاديش قد أعلن  في وقت سابق أن الزكام هو أكثر أعراض "أوميكرون" شيوعا والذي يظهر لدى 73٪ من المصابين بهذا المتحور.

من ناحية أخرى فإن منظمة الصحة العالمية توقعت ظهور سلالات أكثر عدوى من "أوميكرون".

المصدر: لايف

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