روسيا تسجل رقما قياسيا جديدا في عدد الإصابات بكورونا

سجلت روسيا زيادة قياسية في عدد الإصابات بفيروس كورونا بلغ 65109 إصابة، وتوفي خلال الساعات الـ24 الماضية 665 شخصا.

وأعلن المركز الروسي لمكافحة تفشي الوباء، اليوم الاثنين، أن 21714 شخصا تماثلوا للشفاء خلال اليوم الماضي.

وتوزعت الإصابات الجديدة على 85 إقليما، تم تسجيل أكبر عدد منها في العاصمة موسكو (19509) تليها مدينة بطرسبورغ (8413) ثم المناطق المجاورة لمدينة موسكو (5980).

ووفقا لآخر الأرقام والإحصاءات الرسمية سجلت روسيا منذ بداية تفشي الوباء 11 مليونا و173300 إصابة بفيروس كورونا، وتعافى منها 10 ملايين و45336 شخصا، فيما بلغ إجمالي الوفيات 326767 حالة وفاة حتى الآن.

المصدر: RT