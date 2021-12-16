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علماء: "أوميكرون" يصيب الرئتين بسرعة تزيد 70 ضعفا عن "دلتا"

الصحة

علماء:
novostivl.ru
صورة أرشيفية
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يتكاثر متحور "أوميكرون " لفيروس كورونا، في الشعب الهوائية ويصيب الرئتين أسرع بمقدار 70 مرة، مقارنة بفيروس كورونا الأصلي ومتحور" دلتا".

واتضح ذلك من خلال البحث الذي أجراه فريق العلماء من كلية الطب بجامعة هونغ كونغ. وجاء ذلك في تقرير نشره الموقع الإلكتروني للجامعة.

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 وقال التقرير إن  متحور "أوميكرون" لـ SARS-CoV يصيب الشعب الهوائية البشرية أسرع بمقدار70 مرة من متحور "دلتا" والسلالة الأصلية  لـ SARS-CoV-2، الأمر الذي يفسر قدرة "أوميكرون" على الانتشار من شخص لآخر أسرع من المتحورات المبكرة. 

وأشار التقرير في الوقت نفسه إلى أن  إصابة الرئتين بمتحور "أوميكرون" أضعف بكثير وأقل خطورة من الإصابة بالسلالة الأصلية للفيروس التاجي أو بسلالة "دلتا". قد يسبب ذلك  مسارا أكثر اعتدالا للمرض في حال الإصابة بـمتحور" أوميكرون".

يذكر أن منظمة الصحة العالمية كانت قد منحت يوم 26 نوفمبر الماضي سلالة الفيروس التاجي B.1.1.529  المكتشفة في جنوب إفريقيا بالحرف اليوناني أوميكرون. ويعتبر جنوب إفريقيا جيبا عالميا لانتشار متحور "أوميكرون". واكتشف العدد الأكبر من المصابين به في جنوب إفريقيا إلى جانب 77 دولة حيث تم اكتشافه كذلك.

المصدر: تاس

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