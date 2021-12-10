كيف تتخلص من قشرة الشعر في الشتاء .. طرق سهلة وبسيطة للحفاظ على صحة فروة رأسك

قشرة الرأس حالة شائعة للغاية تصيب أكثر من نصف السكان البالغين في جميع أنحاء العالم.

ورغم أنها عارض طبيعي لفروة الرأس الجافة والمتقشرة، إلا أنها قد سبب شعورا بالقلق وانعدام الثقة، حيث يبدو الشعر غير نظيف.

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وتزداد قشرة الرأس سوءا خلال أشهر الشتاء الباردة، لذلك، كشف موقع "إكسبريس" البريطاني، عمّا يجب فعله للعناية بفروة الرأس ومنع ظهور القشرة خلال موسم الشتاء.

ماذا يحدث لفروة رأسك في الشتاء؟

يمكن أن تحدث قشرة الرأس على مدار السنة ولكنها قد تبدو أسوأ خلال أشهر الشتاء حيث تنخفض درجات الحرارة وتتغلب الرياح الباردة على الجميع.

وتوضح العالمة ستيفاني سي، كبيرة خبراء الشعر في العلامة التجارية للشامبو المضاد للقشرة Nizoral، قائلة: "مع انخفاض درجات الحرارة، تنتج فروة الرأس المزيد من الزيت لتليين وحماية فروة الرأس، والتي بدورها يتفاعل معها فطر يسمى الملاسيزية".

وتابعت: "يتسبب هذا في ظهور قشرة الرأس، ولكن لا داعي للقلق، يمكنك تقليل نوبات احتدام القشرة ببعض التغييرات البسيطة في نمط الحياة".

ويجب أن يساعد الحفاظ على تغذية فروة رأسك في الشتاء في تقليل قشرة الرأس والحفاظ على مظهر شعرك منتعشا طوال موسم البرد، وهذه هي الطريقة للقيام بذلك:

كيف أعتني بفروة رأسي في الشتاء؟

لا تفرط في تناول الطعام

يمكن لتناول كميات كبيرة من الطعام والشراب أن يكون السبب وراء ظهور قشرة الرأس، فضلا عن الضرر الذي يسببه للبشرة والصحة بصفة عامة.

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وأوضحت ستيفاني: "في حين أن الإفراط في تناول الطعام قد يبدو أنه أفضل طريقة لمكافحة الكآبة الشتوية، فإن هذا التغيير المفاجئ في النظام الغذائي يمكن أن يفسد فروة الرأس، وبذلك، فإن محاولة عدم الإفراط في تناول الطعام مفيدة بشكل عام لصحة الجسم والشعر".

حافظ على روتينك

سيؤدي إنشاء روتين جيد للشعر إلى الحفاظ على الشعر نظيفا وصحيا مع الحفاظ على فروة الرأس في حالة جيدة.

ويُنصح بتجنب الإفراط في غسل الشعر للحفاظ على فروة رأسك تحت السيطرة وتجنب حدوث نوبات التهيج.

في المقابل، عدم غسل الشعر بالقدر الكافي يمكن أن يجعل قشرة الرأس أسوأ أو يتسبب في ظهورها.

وقالت ستيفاني: "يمكننا جميعا أن نشعر بالخمول وعدم التحفيز في هذا الوقت من العام، لذا حاول ألا تتهاون بشأن روتين غسل شعرك لأن فروة رأسك ستخبرك بذلك قريبا".

وعندما تسمح للزيوت وخلايا الجلد الميتة بالتراكم على فروة رأسك، فإن هذا يوفر الغذاء للفطريات المسببة للقشرة التي تتغذى عليها.

ومن الضروري غسل الشعر كلما احتجت لذلك (مرة واحدة على الأقل في الأسبوع لمعظم الناس).

الخروج إلى الهواء الطلق

لا تعد رياضة المشي الشتوية مجرد تمرينات جيدة ولكنها توفر الفيتامينات الأساسية للجسم والتي ستحافظ على صحة كل شيء من القلب إلى الشعر وفروة الرأس.

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ويمكن أن تحقق أقصى استفادة من الحد الأدنى لساعات النهار بالخروج في نزهة على الأقدام في استراحة الغداء وقضاء الوقت في الهواء الطلق ما استطعت إلى ذلك سبيلا.

ويعني الخروج من المنزل الحصول على ما يكفي من فيتامين D، وهو أمر مهم لصحة العظام وخلايا الدم والجهاز المناعي، وبذلك، يدعم فيتامين D الصحة المناعية لفروة الرأس، مع الاحتفاظ أيضا بالترطيب ومساعدة الجلد على درء الكائنات البكتيرية.

مكملات الفيتامينات

الشعر هو آخر نظام في الجسم يتلقى المغذيات، لذا ابق على رأس كمية الفيتامينات التي تتناولها هذا الشتاء.

أوضحت ستيفاني: "عادة ما يؤدي التغيير في المواسم إلى تغيير في العادات الغذائية وسيتجه كثير من الناس إلى الأطعمة المصنعة، مثل الوجبات الجاهزة والوجبات السريعة، والتي عادة ما تحتوي على نسبة عالية من السكر والملح والدهون غير الصحية، وكذلك المضافات الكيماوية".

وأوصت بضرورة اتباع نظام غذائي متوازن يتكون من الكربوهيدرات والدهون الصحية والبروتينات والألياف والفيتامينات والمعادن. وأضافت: "تناول نظاما غذائيا غنيا بالخضروات الطازجة واللحوم والفواكه يدعم النمو الصحي لشعر كثيف وكامل".

كما توصي ستيفاني بما يلي لتجنب قشرة الرأس خلال موسم الشتاء:

- تناول المزيد من البروتين: اللحوم والأسماك والفاصوليا والبيض مصادر جيدة للبروتين.

- إضافة المزيد من المعادن إلى نظامك الغذائي: المكسرات والبذور والخضروات الورقية مليئة بالمعادن.

- تغذية الشعر بالسيليكا: الشوفان والموز مصدر جيد لهذا المركب الطبيعي.

- ابق رطبا: تماما مثل بشرتنا، يمكن أن تصاب فروة رأسنا بالجفاف في الشتاء.

وإذا وجدت أنك تعاني من قشرة الرأس خلال الشتاء، فإنه يمكن ببساطة استخدام شامبو مضاد للقشرة، والذي يمكن أن يساعدة في إدارة الحالة.

المصدر: إكسبريس