ثلاثة أعشاب قوية للمساعدة في مكافحة تساقط الشعر وتعزيز نموه

يشعر معظمنا بالقلق بشأن تساقط الشعر، وعلى الرغم من أن هناك العديد من العلاجات الطبية المتاحة لهذه الحالة، إلا أن البعض يرغبون دائما في اعتماد العلاجات الطبيعية.

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وأظهرت الأبحاث أن بعض الأعشاب قد تساعد في تقوية الشعر، أو دعم صحة فروة الرأس، أو تحسين كثافة الشعر، أو تحفيز دورة نمو الشعر. ومن بينها:

أوراق نبات القراص

وفقا لدراسة أجريت عام 2018، يحتوي مستخلص أوراق نبات القراص على كميات عالية من الخصائص المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في حماية فروة الرأس من التلف وتحفيز نمو الشعر الجديد.

وأوراق نبات القراص غنية أيضا بالمعادن مثل الحديد والمغنيسيوم والزنك، والتي يمكن أن تعزز البصيلات.

ومن المعروف أن نبات القراص غني بمضادات الأكسدة مثل الكاروتينات والفلافونويد وفيتامين C، والتي تعمل كدرع حماية للشعر من إتلاف الجذور الحرة.

والجذور الحرة هي ذرات ضارة يتم إنتاجها في أجسامنا، ويمكن أن يرتفع عددها بشكل كبير بسبب النظام الغذائي غير الصحي والسموم البيئية والشيخوخة الأكثر رعبا.

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ولا يساعد نبات القراص في مكافحة تساقط الشعر فحسب، بل يمكن أن يساعد أيضا في إعادة نمو الشعر.

وأوراق نبات القراص غنية بالسيليكا والكبريت مما يجعل الشعر أكثر لمعانا وصحة.

ويُنصح بشطف الشعر بمستخلصات نبات القراص والماء ما يؤدي إلى إعادة نمو الشعر المفقود وهو ما يساعد أيضا في استعادة لون الشعر الأصلي.

قش الشوفان

قش الشوفان هو عشب مغذ بعمق مليء بالفيتامينات والمعادن وخاصة السيليكا التي تساعد في ترقق الشعر.

والقش هو عبارة عن منتج زراعي ثانوي، حيث يتكون من السيقان الجافة الباقية من محاصيل الحبوب، بعد إزالة الحبوب والبذور منها.

ومن المعروف أن قش الشوفان يساعد في علاج الحكة والقشرة. ويمكن استهلاك قش الشوفان في شكل مكمل غذائي، أو شربه كشاي أو يمكن وضعه مباشرة على فروة الرأس.

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الهندباء

تساعد الهندباء على تقليل إنتاج السيتوكينات المؤيدة للالتهابات، وهي مركبات تشارك عادة في التهاب الجسم.

وتوضح الدكتورة ديبورا سكوت، الأستاذة المساعدة في طب الأمراض الجلدية في كلية الطب بجامعة هارفارد: "هناك العديد من الأسباب المختلفة لتساقط الشعر. بعضها مرتبط بالتهاب في الجسم".

وهذا هو السبب في أن جذر الهندباء قد يساعد في الحد من تساقط الشعر بسبب قدرته على مكافحة الالتهابات.

المصدر: إكسبريس