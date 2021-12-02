"الرقابة الروسية" تفنّد معلومات تفيد بانتحار متحور "دلتا" في اليابان

فندت هيئة "روس بوتريب نادزور" (الرقابة على الاستهلاك ) الروسية معلومات تفيد بانتحار متحور "دلتا" لفيروس كورونا في اليابان.

وقالت إن سبب الانخفاض السريع لعدد الإصابات بالفيروس التاجي يكمن في المستوى العالي للتطعيم وارتداء الكمامات الواقية.

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ويعتبر الخبراء في "روس بوتريب نادزور" إن كل المعلومات عن انتحار الفيروس تتعارض مع الواقع.

يذكر أن أخصائي علم الوراثة الياباني، إيتورو إينوي، كان قد صرح في حديث أدلى به في وقت سابق لصحيفة Japan Times اليابانية باختفاء متحور "دلتا" لفيروس كورونا في اليابان.

وحسب الأخصائي الياباني فإن متحور "دلتا" الشائع في اليابان قد تراكمت في أحد بروتيناته طفرات كثيرة منعته من امتلاك القدرة على الإصلاح، ما أدى إلى انتحاره.

وقال مدير الفريق العلمي الخاص بتشخيص أمراض الإنسان والوبائيات في "روس بوتريب نادزور"، كامل حافظوف:" إن الواقع ليس كذلك وقد نلاحظ بشكل دائم أن خط "دلتا" يتعرض لتحورات في بلدان مختلفة وتشكل خطوطا فرعية كامنة قد تكون خطيرة".

ومضى قائلا إن السلطات اليابانية لا تفكر في الاحتفال بانتهاء الوباء وتنتظر قدوم موجات جديدة للمرض. أما السكان اليابانيون فيستمرون في ارتداء الكمامات الواقية.

واستطرد قائلا إن سبب انخفاض عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى مستوى الصفر تقريبا يكمن في النسبة العالية للتطعيم والمراعاة الصارمة للإجراءات الوبائية من قبل السكان.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا"