عالم فيروسات يشرح العلاقة المحتملة بين متحور "أوميكرون" والأيدز

افترض الأكاديمي الروسي ورئيس مختبر الخلايا في معهد "أنجلغارد" الروسي للبيولوجيا المجهرية، بيوتر تشوماكوف، أن هناك علاقة بين مرض "الإيدز" وظهور سلالة "أوميكرون" في جنوب إفريقيا.

ولم يستبعد أن تنشأ السلالة الجديدة "أوميكرون" لفيروس كورونا لدى شخص ما مصاب بمرض "الإيدز"، إذ أنه كثيرا ما تظهر متحورات جديدة لدى هؤلاء المرضى.

وأوضح أن جسم الإنسان الذي يمتلك مناعة ضعيفة عبارة عن "حوض" تتحور فيه فيروسات، ثم ينقل هذا الشخص سلالة متحورة إلى الآخرين.

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يذكر أن الأخصائيين كانوا قد أفادوا نهاية نوفمبر باكتشاف سلالة جديدة للفيروس التاجي B.1.1.529 في بوتسوانا وجنوب إفريقيا. أما منظمة الصحة العالمية فاعترفت في اجتماع طارئ لها عقد الجمعة 26 نوفمبر بوجود تلك السلالة وأطلقت عليها تسمية " أوميكرون".

وقد فرضت إسرائيل والاتحاد الأوروبي وروسيا وعدد من الدول الأخرى حظرا على دخول مواطني بعض الدول الإفريقية إليها.

أما هيئة "روس بوتريب نادزور" (الرقابة على حقوق المستهلكين) فكانت قد أعلنت أن متحور"أوميكرون" لم يكتشف في روسيا.

المصدر: نوفوستي