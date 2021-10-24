طبيب روسي يكشف عن الأعضاء البشرية الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا

أكد اختصاصي الأمراض المعدية الروسي يفغيني تيماكوف أن فيروس كورونا غالبا ما يؤثر على الرئتين وبطانة الأوعية الدموية والكبد والأمعاء.

وقال: "الفيروس لديه العديد من الأعضاء المفضلة، هي الرئتان وبطانة الأوعية الدموية، حيث يوجد عدد كبير من المستقبلات التي يتكاثر عليها الفيروس".

وأضاف: "لهذا السبب غالبا ما تكون هناك تفاعلات وعائية تؤدي إلى حدوث جلطة قلبية".

وأشار تيماكوف إلى أن "الفيروس التاجي غالبا ما يصيب الأمعاء والكبد، وهي أعضاء تحتوي على عدد كبير من المستقبلات أيضا".

وفي هذا الصدد، سبق لوزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو وقال إن "المرضى بعد الإصابة بفيروس كورونا يتعرضون لأضرار جسيمة في القلب والرئتين ونظام الغدد الصماء".

المصدر: RT