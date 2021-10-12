طبيب مناعة روسي: سنحتاج لقاحا جديدا في حال انخفاض فاعلية اللقاحات الموجودة إلى 50%

قال أخصائي الأمراض المعدية الخطيرة والمناعة د. فلاديسلاف جيمتشوغوف، إننا سنحتاج لوضع لقاح جديد ضد "كوفيد - 19" في حال انخفضت فاعلية اللقاحات السارية المفعول إلى 50%.

وأشار إلى أن الفيروس التاجي يتحور بشكل مستمر في صراعه مع المناعة، بما في ذلك المناعة الناتجة عن التطعيم.

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وأوضح قائلا:" لا يستبعد أحد أن تزداد قدرة الفيروس على مكافحة المناعة الناتجة عن التطعيم جراء التحورات والانتقاء. وفي حال زادت تلك القدرة عن 50% سيصبح التطعيم بلا جدوى عمليا وسيكون من الضروري وضع لقاح جديد ويجب التطعيم بسرعة كيلا نمر بدائرة أخرى.

وأضاف الأخصائي أن سبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا يعود إلى تحوّرات الفيروس التي قللت من فاعلية الأدوية بنسبة 30%. وقال إن الشباب صاروا يمرضون أكثر.

يذكر أن وزارة الصحة كانت قد أصدرت في وقت سابق ترخيصا بإجراء الاختبارات السريرية للقاح "كوفياك" ضد "كوفيد – 19" بين المتطوعين الذين تفوق أعمارهم 60 عاما. ويشارك في الاختبارات نحو 250 شخصا. وتجري الاختبارات في معهد "ميتشنيكوف" للقاحات والأمصال في موسكو وجامعة " الأكاديمي فاغنر" الحكومية للطب ووحدة الطب العسكري في محافظة نوفوسيبيرسك الروسية.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا