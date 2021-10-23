الصحة المصرية تكشف عن أهم استخدامات بلازما الدم والحالات الممنوعة من التبرع بها

نشرت وزارة الصحة والسكان في مصر عبر صفحتها بـ"فيسبوك" أهم استخدامات بلازما الدم وأهم الحالات الممنوعة من التبرع بها، وذلك في ظل المشروع القومي للتبرع بالبلازما في البلاد.

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ورصدت صحيفة "بوابة الوفد"، في تقرير أبرز المعلومات عن بلازما الدم واستخداماتها والحالات الممنوعة من التبرع.

وقال التقرير إن بلازما الدم هي عبارة عن مادة سائلة شفافة يميل لونها إلى الاصفرار وعديمة الشكل أي ليس لها شكل محدد وتمثل حوالي 55% من إجمالي حجم الدم الموجود في جسم الإنسان، والبلازما لها دور كبير في نقل الماء والأملاح والمواد الغذائية والهرمونات والفيتامينات والسكريات وغيرها، فضلا عن العمل على نقل نواتج عمليات الأيض داخل الجسم.

وأفاد التقرير، أن البلازما تستخدم في علاج مرضى "الهيموفيليا "النزف المتكرر"، وأمراض نقص المناعة، وأمراض الكبد وأمراض الكلى.

وتضمن التقرير فوائد التبرع بالبلازما التي تعمل على تنشيط النخاع العظمي للمتبرع لإنتاج خلايا دم جديدة، وتنشيط أجهزة الجسم المسؤولة عن تجديد بروتينات البلازما، وكذلك إجراء فحص دوري بالمجان للمتبرع يشمل جميع الأمراض والفيروسات للاطمئنان على حالته الصحية.

وحسب التقرير تشمل الحالات الممنوعة من التبرع بالبلازما الأشخاص الذين يعانون من مرض السكر ويستخدمون الإنسولين، وأصحاب الأمراض المزمنة، ومرضى الضغط المرتفع الغير منتظم، والأشخاص الأقل من 18 عاما وأكثر من 69 عاما، والأشخاص الذين يعانون من أمراض صحية مزمنة.

المصدر: "بوابة الوفد"+"فيسبوك"