هل كوب الشاي يحل المشكلة ؟ دراسة حديثة تقدّم الجواب!

أجرى باحثون بقيادة جامعة بكين تجارب لمعرفة ما إذا كان شرب كوب من الشاي قد يحسّن قدراتنا لأداء ما يسمى بالتفكير المتقارب.

وهذا هو النوع الذي نستخدمه لحل المشكلات التي يمكننا من خلالها استنتاج الحل عبر تطبيق سلسلة من القواعد المحددة جيدا، والتفكير المنطقي.

وتشير النتائج إلى أن شرب الشاي المعتاد قد يأتي بفوائد معرفية، بالإضافة إلى مكافآته الصحية المقترحة.

وأجرى الدراسة عالم النفس لي وانغ من جامعة بكين بالصين وزملاؤه، وأوضح: "تشير نتائجنا إلى أن الشاي يمكن أن يساعد في تحسين الأداء العقلي عند مواجهة مهمة صعبة بشكل خاص".

وفي دراستهم، جنّد الباحثون ما مجموعه 100 فرد وكلفوهم إما بإكمال مهام ربط الكلمات أو حل الألغاز، والتي عُيّنت بدرجات متفاوتة من الصعوبة.

إقرأ المزيد

أولا، أعطي كل مشارك أمرا إما بشرب كوب من الماء أو كوب من الشاي الأسود - وكلاهما بدرجة حرارة حوالي 108 درجة فهرنهايت (42 درجة مئوية).

ووجد الفريق أن من شربوا الشاي كان أداؤهم أفضل من أولئك الذين تجرعوا الماء عند تعيين مهمة إبداعية بمستوى عال من الصعوبة.

ومع ذلك، فإن فوائد كوب من الشاي التي شوهدت، كانت هامشية فقط عندما كان التحدي المطروح على مستوى صعوبة أقل.

وعلاوة على ذلك، وجد أيضا أن الشاي مرتبط بالمزيد من حل المشكلات المستمر مع انتقال الأشخاص إلى النصف الأخير من اختباراتهم - وهي ظاهرة أطلق عليها الفريق اسم "تأثير النصف المنقسم".

وبالإضافة إلى ذلك، وجد الباحثون أن "المشاركين في مجموعة الشاي كانوا أكثر سعادة واهتماما بالمهمة بعكس أولئك في مجموعة المياه".

وخلصوا إلى أن "النتائج لها أهمية عملية مهمة لأولئك الذين يشاركون في العمل الإبداعي أو أولئك المعرضين للإرهاق".

ونشرت النتائج الكاملة للدراسة في مجلة Food Quality and Preference.

المصدر: ديلي ميل