دراسة تؤكد فعالية "سبوتنيك V" ضد متحور "دلتا"

قال موقع medRxiv، إن نتائج دراسة مستقلة لعلماء من بطرسبورغ، أكدت أن لقاح "سبوتنيك V" يقاوم جيدا متحور "دلتا" لفيروس كورونا المستجد.

وأكدت نتائج الدراسة العلمية التي تحدثت عنها مجلة Science، أن هذا اللقاح الروسي، يحمي بشكل فعال وكبير من الشكل الحاد لمرض كوفيد-19.

وشملت الدراسة حوالي 14000 مريض، ظهرت عليهم أعراض الإصابة بفيروس كورونا وتشخيص مؤكد لـ كوفيد-19، بعد أن تم فحصهم عن طريق التصوير الطبقي المحوري في بطرسبورغ. وكان بينهم 1291 شخصا تم تطعيمهم بـ "سبوتنيك V" بشكل كامل قبل أسبوعين على الأقل من المسح.

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وأظهرت النتائج أن اللقاح، قلل من مخاطر دخول المستشفى بنسبة 81 في المائة، ومنع حدوث أضرار جسيمة بالرئة بنسبة 76 في المائة. ولم يقم العلماء، بتقدير مباشر لنسبة الحماية الكاملة ضد عدوى SARS-CoV-2 أو الأشكال الخفيفة من المرض، لكن حسابات الدراسة، تظهر أن فعالية لقاح"سبوتنيك V" تبلغ حوالي 50 بالمئة ضد أي مظاهر من أعراض كوفيد .

واعتمد العلماء، في دراستهم، على معطيات وزارة الصحة الروسية، القائلة إن 95 بالمئة من إصابات كوفيد في بطرسبورغ في شهري يوليو وأغسطس 2021، مرتبطة بسلالة "دلتا". مع هذا النوع من الفيروس التاجي بالذات، ترتبط معظم حالات الإصابة بـ "الاختراق" في العالم، عندما تتجاوز العدوى، الحماية التي توفرها اللقاحات. ومن هنا كان القلق، حول فعالية لقاح"سبوتنيك V" تجاه السلالة الجديدة.

وقال أنطون بارتشوك، من جامعة بطرسبورغ الأوروبية: "تؤكد نتائج دراستنا، أن إحدى فوائد التطعيم، هي تقليل شدة المرض في حالات الاختراق".

وذكرت المجلة، أن نتائج بيانات الأبحاث الأجنبية تدل على أن لقاحات Pfizer-BioNTech و AstraZeneca فعالة للغاية ضد سلالة "دلتا".

المصدر: نوفوستي