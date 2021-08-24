روسيا.. تحسين لقاح "كوفيفاك" لتمكينه من محاربة متغير "دلتا" الخطر

أعلن حيدر إيشمحمدوف، المدير العام لمركز "تشوماكوف" العلمي الروسي أن المركز يقوم بتطوير لقاحه "كوفيفاك" المضاد لكورونا، لجعله قادرا على مواجهة متغير "دلتا" من هذا الفيروس.

إقرأ المزيد

وقال مدير المركز في تصريحات متلفزة اليوم الثلاثاء إن خبراءه قد قاموا بعزل هذا المتغير (الذي يعد أكثر خطورة من غيره من متغيرات كورونا) خصيصا لهذا الغرض، وإن تحضيرات جارية حاليا لتطوير لقاح جديد ستحل فيه سلالة "دلتا" محل سلالة "ألفا" الأصلية.

وأضاف أن العقار الجديد قد يكون مركّبا أي أنه قد يحتوي على المكونين معا.

وتم تطوير لقاح "كوفيفاك" الذي بدأ تصنيعه التجاري في 25 مارس الماضي، من قبل خبراء مركز "تشوماكوف" على أساس فيروس كورونا المستجد (SARS-CoV-2)، وذلك بعد معالجته بطريقة خاصة منعته من قوته المعدية مع الحفاظ على قدرته على تحفيز الاستجابة المناعية.

المصدر: "نوفوستي"