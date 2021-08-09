كيفية تشخيص الإصابة بمتلازمة ما بعد "كوفيد-19"

أعلنت الدكتورة يوليا لوتسمانوفا، أخصائية أمراض القلب، أنه يمكن تشخيص الإصابة بـ (كوفيد طويل الأمد) من مستوى تخثر الدم ومستوى فيتامين D.



وتشير الأخصائية في حديث لراديو "موسكو تتحدث"، إلى أن أعراض "كوفيد-19" ومضاعفاته يمكن أن تظهر لدى المتعافين منه على مدى ثلاثة اشهر. وتضيف، أنه يمكن تشخيص هذه الأعراض "متلازمة ما بعد كوفيد" مبكرا من خلال تحليل الدم.

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وتقول، "تلاحظ تغيرات معينة في الدم- زيادة سرعة ترسب كريات الدم الحمراء ESR، في حين تنخفض الخلايا الليمفاوية. وتراقب التغيرات الحاصلة في التحليل البيوكيميائي للدم ومستوى الغلوكوز وإنزيمات الكبد والمؤشرات التي تعكس حالة الكلى".

وتشير الأخصائية، إلى أن تخثر الدم والإلكتروليتات والتروبونين وهرمونات الغدة الدرقية وفيتامين D. هي المؤشرات الأساسية في تشخيص متلازمة ما بعد "كوفيد-19". ومن أجل تحديد تحليل الدم المطلوب يجب استشارة الطبيب المختص.

وتنصح الأخصائية بقياس مستوى تشبّع الدم بالأكسجين في المنزل باستخدام جهاز مقياس التأكسج النبضي. ويجب إجراء تصوير مقطعي للرئتين بعد الشفاء من المرض خلال فترة لا تتجاوز الثلاثة أشهر، وبعكسه قد تكون هناك خطورة على الصحة.

المصدر: نوفوستي