الهند تؤكد فاعلية لقاح "سبوتنيك" الروسي ضد سلالة "دلتا" لفيروس كورونا

أكدت الدراسات التي أجراها المجلس الهندي للبحوث الطبية فاعلية كل اللقاحات التي تستخدمها الهند ضد سلالة "دلتا" لفيروس كورونا، بما فيها لقاح "سبوتنيك – V" الروسي.

أفادت بذلك وكالة ANI الهندية نقلا عن رئيس فريق الباحثين (ن. كا آرو) الذي قال:" إن كل اللقاحات سارية المفعول في الهند فعالة ضد سلالة

"دلتا" حسب الدراسات التي أجراها المجلس".

إقرأ المزيد

يذكر أن 3 لقاحات تم تسجيلها في الهند وهي CoviShield بصفته نسخة هندية للقاح "أوكسفورد" ولقاح Covaxin المحلي ولقاح "سبوتنيك" الروسي.

يذكر أن" سبوتنيك – V" تم إقراره في الهند يوم 12 أبريل الماضي في إطار عملية التسجيل السريع. وتعتبر الهند بلدا منتجا رائدا لـ"سبوتنيك" الروسي. وقد عقدت مؤسسة الدراسات الواعدة الروسية اتفاقيات إنتاج اللقاح الروسي مع عدد من شركات الصيدلة الهندية، بما فيها Gland Pharma، Hetero Biopharma، Panacea Biotec Stelis Biopharma، Virchow Biotech ،Morepe.

يذكر أن لقاح " سبوتنيك – V" الروسي تم تسجيله في 68 بلدا بعدد السكان 3.7 مليار نسمة. وأنه يشغل المكانة الثانية في العالم من حيث عدد البلدان التي سجلته. وبلغت فاعليته 97.6 %، ما يفوق مؤشر 91.6% من الفاعلية الذي أعلنته مجلة "ذي لانسيت" العلمية.

المصدر: نوفوستي