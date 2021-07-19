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طبيب يكشف عن الأعراض الجديدة لمرض "كوفيد-19"

الصحة

طبيب يكشف عن الأعراض الجديدة لمرض
Sputnik Ilya Pitalev
صورة تعبيرية
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أعلن الدكتور سيرغي نيتيسوف، عالم الفيروسات في جامعة نوفوسيبيرسك، العضو المراسل في أكاديمية العلوم الروسية، أن أعراض الجهاز الهضمي أصبحت أكثر انتشارا بين المصابين بـ "كوفيد-19".

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ويشير العالم في حديث لصحيفة "إيزفيستيا"، إلى أن أعراض الجهاز الهضمي أصبحت اكثر شيوعا من فقدان حاستي الشم والتذوق بين المصابين بمرض "كوفيد-19". وهذا يعني أن الفيروس التاجي المستجد "دلتا" يتكاثر بسرعة في داخل الجسم، ما يسبب تغير الأعراض.

ويقول، "هناك زيادة في بعض الأعراض وانخفاض في أخرى، فالكثير من المصابين لا يشتكون من فقدان حاسة الشم أو التذوق، بل من مشكلات في الجهاز الهضمي".

ويشير الأخصائي، إلى أن هذا يحدث نتيجة التغيرات في بنية مستقبلات بروتين S في الفيروس، وكذلك تفاعله مع خلايا الجسم.

ويقول، "يبدو أنه أصبح يرتبط به أفضل. ومثل هذه الخلايا موجودة في الرئتين وجدران الأوعية الدموية وفي الأمعاء. ويحتمل جدا أن هذا تسبب في حدوث تحول في الأعراض".

المصدر: نوفوستي

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