طبيبة تحدد بعض عواقب سلالة "دلتا"

قالت الدكتورة زهرة بافلوفا، إن سلالة "دلتا" الهندية من فيروس كورونا، غالبا ما تسبب مشاكل في الجهاز الهضمي والأمعاء.

وأضافت الطبيبة الروسية: "إذا كان الجهاز الهضمي، يشكل الحلقة الضعيفة في الجسم، فهو سيبدي حتما رد الفعل على الإصابة بكوفيد. ويجب ألا ننسى أن 80 في المائة من أنسجة الجهاز المناعي، موجودة في الأمعاء، لذلك ستبدي منظومة المناعة رد الفعل".

ووفقا للطبيبة بافلوفا، تمت ملاحظة مثل هذه المظاهر في العام الماضي.

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وقالت: "كان هناك أشخاص يعانون من مظاهر معدية معوية، ولكن عددهم كان أقل من الذين فقدوا حاسة الشم أو تعرضوا لاضطرابات في التذوق".

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ومن الأعراض الأخرى غير المعتادة للإصابة بسلالة "دلتا"، ضعف السمع.

المصدر: نوفوستي