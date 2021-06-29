حوالي 90% من الإصابات بفيروس كورونا في روسيا من سلالة "دلتا"

قال ألكسندر غينسبرغ ، مدير مركز أبحاث مركز "غاماليا" لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة، إن سلالة "دلتا" الهندية من فيروس كورونا تمثل حوالي 90% من جميع حالات الإصابة المكتشفة في روسيا.

ودعا مدير معهد "غاماليا"، اليوم الثلاثاء، إلى ضرورة تطعيم الأشخاص الذين أصيبوا في وقت سابق بفيروس كورونا وتعافوا، بهدف رفع نسبة الأجسام المضادة في الدم التي تعمل على تحييد الفيروس.

وقال: "نحن نعلم الآن أن بلدنا لديه لقاح فعال ضد كوفيد-19، وهو لقاح سبوتنيك V، الذي يجب استخدامه في أسرع وقت ممكن على نطاق واسع لإنهاء الوباء".

هذا وسجلت روسيا ارتفاعا في عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال الأسابيع الأخيرة، حيث تجاوزت مؤخرا الحصيلة اليومية للإصابات 20 ألفا، فيما بلغت حصيلة الوفيات اليومية خلال الساعات الـ24 الماضية 652 حالة وفاة، وهي أعلى حصيلة تسجلها روسيا منذ بداية تفشي الوباء.

المصدر: نوفوستي